Британцы требуют с самарских бизнесменов компенсаций за "Свинку Пеппу"

Британская компания Entertainment One UK Limited - обладатель исключительных прав на товарный знак "Свинка Пеппа" (Peppa Pig) - подала более 20 заявлений к самарским предпринимателям с требованиями о взыскании с каждого из них от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.
Основная суть претензий Entertainment One UK Limited к местным бизнесменам заключается в розничной реализации ими товаров, в которых без разрешения используются товарные знаки компании - Peppa Pig, "Свинка Пеппа".
"В основном речь про игрушки и иные детские товары", - пояснил Волга Ньюс юрист Роман Пчелинцев из Semenov&Pevzner (представляет интересы компании в судебных разбирательствах в России).
Так, в марте текущего года Entertainment One UK Limited подало в Арбитражный суд Самарской области 13 заявлений, ответчиками по которым выступают ООО "Самарский дом игрушки", ООО "Актив Лайф", ООО "Смайл", а также индивидуальные предприниматели.
Еще десять заявлений к индивидуальным предпринимателям из Самарской области было подано представителями Entertainment One UK Limited в январе текущего года. Девять из них удовлетворены, по одному заключено мировое соглашение.
Сумма исковых требований к местным бизнесменам рассчитывалась "с учетом минимальной стоимости розничной отгрузки судебной партии (она выше чем 30 000 и даже 50 000 рублей) и с учетом отчета оценщика по аналогичным делам", - поясняет Роман Пчелинцев.
Борьбу с незаконным использованием товарного знака "Свинка Пеппа" в России компания Entertainment One UK Limited начала еще в середине 2016 года. По словам Романа Пчелинцева, за 2017-2018 гг. на территории РФ компанией подано уже около 1 тыс. аналогичных исков.
Последние комментарии
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.