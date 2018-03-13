Британцы требуют с самарских бизнесменов компенсаций за "Свинку Пеппу"

Британская компания Entertainment One UK Limited - обладатель исключительных прав на товарный знак "Свинка Пеппа" (Peppa Pig) - подала более 20 заявлений к самарским предпринимателям с требованиями о взыскании с каждого из них от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

Основная суть претензий Entertainment One UK Limited к местным бизнесменам заключается в розничной реализации ими товаров, в которых без разрешения используются товарные знаки компании - Peppa Pig, "Свинка Пеппа".

"В основном речь про игрушки и иные детские товары", - пояснил Волга Ньюс юрист Роман Пчелинцев из Semenov&Pevzner (представляет интересы компании в судебных разбирательствах в России).

Так, в марте текущего года Entertainment One UK Limited подало в Арбитражный суд Самарской области 13 заявлений, ответчиками по которым выступают ООО "Самарский дом игрушки", ООО "Актив Лайф", ООО "Смайл", а также индивидуальные предприниматели.

Еще десять заявлений к индивидуальным предпринимателям из Самарской области было подано представителями Entertainment One UK Limited в январе текущего года. Девять из них удовлетворены, по одному заключено мировое соглашение.

Сумма исковых требований к местным бизнесменам рассчитывалась "с учетом минимальной стоимости розничной отгрузки судебной партии (она выше чем 30 000 и даже 50 000 рублей) и с учетом отчета оценщика по аналогичным делам", - поясняет Роман Пчелинцев.

Борьбу с незаконным использованием товарного знака "Свинка Пеппа" в России компания Entertainment One UK Limited начала еще в середине 2016 года. По словам Романа Пчелинцева, за 2017-2018 гг. на территории РФ компанией подано уже около 1 тыс. аналогичных исков.