Директор скандальной медицинской организации "Александрия" не смог обжаловать арест

В понедельник, 12 марта, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда об аресте 41-летнего уроженца Тюменской области Александра Чистякова, которого органы предварительного следствия подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Чистяков в суде представился генеральным директором ООО "Голда" и просил об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, мотивируя тем, что у него на иждивении двое маленьких детей и безработная жена, которые остались без средств к существованию.

Его защитники жаловались на незаконность ареста. По их мнению, вменяемые Чистякову деяния связаны с осуществлением предпринимательской деятельности и столь суровая мера пресечения выбрана вопреки указаниям Пленума Верховного Суда. Однако прокурор поддержал органы предварительного расследования в том, что в действиях Чистякова просматривается и чисто уголовная составляющая.

В результате федеральный судья Наталья Горбуль в удовлетворении жалобы отказала, Чистякову предстоит остаться за решеткой как минимум до 26 апреля.

Адвокат Роман Гордиенко считает, что его клиента "заказали", чтобы отобрать у него бизнес. Имущество подследственного уже арестовано.

Бизнесмен Чистяков стал широко известен в Самаре после того, как телевизионщики застали его сотрудников за навязыванием подосланному к ним "клиенту" операции по удалению аппендицита. В конце февраля сюжет выложили в Интернет. В нем говорилось, что организация под названием "Александрия" оказывала якобы медицинские услуги, не имея на это лицензии. Однако подозрения насчет мошеннической сущности учреждения высказывали в соцсети "ВКонтакте" еще с лета 2015 года.

Свой путь в бизнесе Чистяков начал, зарегистрировавшись в Тюмени в качестве индивидуального предпринимателя. В конце 2010 г. он учредил в Челябинске ООО "Чистая вода Урал", которое занималась розничной торговлей санитарно-техническим оборудованием и на данный момент имеет 17 исполнительных производств с ближайшей перспективой исключения из ЕГРЮЛ.

В 2013 г. в Ярославле он учредил ООО "МА БЕЛЛЬ", которое тоже торговало, но уже косметическими товарами и предметами личной гигиены. За 2015 г. фирма показала выручку почти 58,5 млн рублей.

В том же году в Самаре на ул. Полевой, 71 было зарегистрировано ООО "Голда", заявившее ту же сферу своей основной деятельности - торговлю. Однако 25 августа 2016 г. организация получила в министерстве здравоохранения Самарской области лицензию на медицинскую деятельность №ЛО-63-01-003868. И уже в начале 2017 г. "Голда" отчиталась за выручку более 70,3 млн рублей.

Очередным предприятием Чистякова стало ООО "Клиника современной медицины", работавшее под брендом "Александрия". Оно было зарегистрировано в самарских налоговых органах в октябре 2016 г. с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и работало по тому же адресу - на ул. Полевой. Получение прибыли базировалось уже не на продаже косметики, а на оказании косметологических услуг. Которая именно из этих фирм отвечала за медицину, клиенту понять было трудно, так как помещения у этих ООО были общими, сотрудники тоже.

Схема получения дохода была не нова: персонал "клиники" обзванивал жителей города от имени фирм "Центр красоты и здоровья", "Аврора", "Александрия", "Планета Красоты", "Худеем вместе". Затем приглашали граждан на бесплатное обследование, поскольку их организация якобы финансируется по госпрограмме "Здоровая Россия". У клюнувших на халяву "врачи" обязательно находили болезни или косметические дефекты и убеждали заключить договор на платные услуги. Тем, у кого наличных не было, мгновенно предоставляли возможность оформить кредит.

В конце 2017 г. Чистяков учредил в Самаре еще две фирмы: одна так и должна была торговать косметикой, а другая было взялась за ресторанную деятельность и доставку продуктов. Но осуществлению этих проектов помешали силовики, которые таки нагрянули в "клинику". В результате 1 марта гендиректор оказался в следственном изоляторе.

Граждане, ставшие клиентами Чистякова, с апреля 2016 г. пытались защитить свои права в суде. В одном только 2018 г. ООО "Голда" стало фигурировать в семи новых исках. Последнее из решений по аналогичным делам было вынесено в Ленинском райсуде в середине февраля. По иску некой Бокаревой с "Голды" взыскали сумму, уплаченную гражданкой за услуги по программе комплексного ухода по абонементу "Старт", расходы на юриста и 15 тыс. руб. штрафа. Однако эта клиентка "Голды" понесла и другие затраты, связанные с оформлением кредита, в том числе заключив договор страхования своей жизни и здоровья.

Кроме этого взыскания, сейчас предприятие обременено 52 исковыми производствами, и вероятность погашения этих долгов невелика.