Галерея "Виктория" устроила "Незабываемую встречу" с работами скандальных художников совриска

Как могла бы выглядеть официальная встреча российского и зарубежного современного искусства, попытался представить куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин. Для этого он в течение года связывался с разными галереями и художниками и сумел заполучить для своей выставки 14 уникальных арт-объектов популярных деятелей совриска. В начале марта "Незабываемая встреча" состоялась.

"Незабываемую встречу" ждали. На нее пришло рекордное количество зрителей. Именно их реакция и впечатления стали результатом проекта. Идея этой выставочной композиции про знакомство западного и российского искусства сложна и без описания к экспозиции считывается с трудом. Но то, что это стало незабываемой встречей самарского зрителя с культовыми мировыми именами современного искусства, - неоспоримый факт.

Выставка была заявлена в анонсах на год как одна из самых интересных выставок в 2018 году. Незадолго до открытия стало известно, что она приобрела возрастной ценз 18+, что не только не отвратило от нее зрителей, а, наоборот, привлекло. Вечером 1 марта в галерее "Виктория" было трудно подойти к экспонатам - столько гостей пришло познакомиться с оригинальными работами Ильи Кабакова, Владислава Мамышева-Монро, Роберта Раушеберга, Пола МакКарти.

Подготовка к выставке была серьезной. Целый год - на разработку идеи, пять месяцев - на реализацию. В процессе подбора экспозиции галерея сотрудничала с РОСИЗО, Московским музеем современного искусства, галерей XL, галереей Гари Татинцяна, Stella Art foundation, V-A-C foundation. Некоторые работы предоставили сами художники. Чтобы облегчить зрителю путешествие по выставке, был записан специальный аудиогид, к которому можно было свободно подключиться в соцсетях.

Выставка получила бирку 18+ не только из-за обсценной лексики в работе самого дорогого российского художника на Западе Ильи Кабакова, но и из-за ряда работ, использующих эротический подтекст. Трудно было ожидать чего-то другого, когда в списке художников появляется имя Пола МакКарти, известного американского провокатора. В Самаре выставляется его работа 2003 года "Кухонный набор" из проекта Art of Chess, где художники-концептуалисты размышляют над темой шахматной игры и создают наборы в своем стиле. Лучше всего все эти работы смотрятся в серии, но, чтобы совершить экскурсию по творчеству МакКарти и сразу не испугаться и не убежать, "Кухонный набор" - лучший вариант.

Одна из главных леди российского совриска Ирина Нахова предоставила для выставки свою инсталляцию "Королева", которая может смутить юные души и неокрепшие умы. Она занимается художественной провокацией с 1970-х годов, за что в 2015-м и стала первой женщиной, представившей Русский павильон на Венецианской биеннале.

Провокация - форма жизни современного искусства, поэтому каждый арт-объект выставки заставляет как-то на него реагировать. С творчеством еще одного экспрессивного художника нашей страны - Владислава Мамышева-Монро - можно познакомиться на выставке через работу "Трюмо с Гитлером и Монро", где автор соединяет образы красоты и ужаса.

Ирония - еще один из самых действенных инструментов совриска. Российский художник, получивший в 2008 году премию императора Японии, один из самых знаменитых современных арт-деятелей, Илья Кабаков использует язык концептуализма в своем творчестве. В Самаре его рисунок "Птичка" с эмоциональной подписью вызвал уже много улыбок у зрителей, оставшись одним из самых ярких впечатлений на выставке.

Ясумаса Моримура, мастер перевоплощения, перевернул мир и надел на голову девушке юбку и стул, назвав свое произведение "Смотри, это в моде!" Поиграл в "перевертыши" и Павел Пепперштейн, перевернув зеркала к стене и обозначив свою работу красноречиво: "Здесь только оборотная сторона". Скульптура американца Тони Оурслера сразу же обращает на себя внимание в выставочном пространстве. Состоящий из двух частей арт-объект представляет мужчину и женщину, которые ведут между собой абсурдный диалог. Работа завораживает, так же как и золотые "Потерянные годы" Джона Миллера, на фоне которого не сделал сэлфи только ленивый. Необычно смотрится в середине галереи и деревянный "Человек I" немца Стефана Балкенхола. Недалеко от него, задокументированный в фото, перформанс Анатолия Осмоловского "Путешествие в страну Бробдингнегов", где художник взобрался на плечи огромному памятнику Владимира Маяковского.

Для всех, кто сомневается в том, насколько представленные в экспозиции объекты смеют называться искусством, на одной из стен висит большая неоновая надпись авторства Маурицио Наннучи, которая переводится как "Всякое искусство было современным".