Галерея "Виктория" устроила "Незабываемую встречу" с работами скандальных художников совриска

Как могла бы выглядеть официальная встреча российского и зарубежного современного искусства, попытался представить куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин. Для этого он в течение года связывался с разными галереями и художниками и сумел заполучить для своей выставки 14 уникальных арт-объектов популярных деятелей совриска. В начале марта "Незабываемая встреча" состоялась.
"Незабываемую встречу" ждали. На нее пришло рекордное количество зрителей. Именно их реакция и впечатления стали результатом проекта. Идея этой выставочной композиции про знакомство западного и российского искусства сложна и без описания к экспозиции считывается с трудом. Но то, что это стало незабываемой встречей самарского зрителя с культовыми мировыми именами современного искусства, - неоспоримый факт.
Выставка была заявлена в анонсах на год как одна из самых интересных выставок в 2018 году. Незадолго до открытия стало известно, что она приобрела возрастной ценз 18+, что не только не отвратило от нее зрителей, а, наоборот, привлекло. Вечером 1 марта в галерее "Виктория" было трудно подойти к экспонатам - столько гостей пришло познакомиться с оригинальными работами Ильи Кабакова, Владислава Мамышева-Монро, Роберта Раушеберга, Пола МакКарти.
Подготовка к выставке была серьезной. Целый год - на разработку идеи, пять месяцев - на реализацию. В процессе подбора экспозиции галерея сотрудничала с РОСИЗО, Московским музеем современного искусства, галерей XL, галереей Гари Татинцяна, Stella Art foundation, V-A-C foundation. Некоторые работы предоставили сами художники. Чтобы облегчить зрителю путешествие по выставке, был записан специальный аудиогид, к которому можно было свободно подключиться в соцсетях.
Выставка получила бирку 18+ не только из-за обсценной лексики в работе самого дорогого российского художника на Западе Ильи Кабакова, но и из-за ряда работ, использующих эротический подтекст. Трудно было ожидать чего-то другого, когда в списке художников появляется имя Пола МакКарти, известного американского провокатора. В Самаре выставляется его работа 2003 года "Кухонный набор" из проекта Art of Chess, где художники-концептуалисты размышляют над темой шахматной игры и создают наборы в своем стиле. Лучше всего все эти работы смотрятся в серии, но, чтобы совершить экскурсию по творчеству МакКарти и сразу не испугаться и не убежать, "Кухонный набор" - лучший вариант.
Одна из главных леди российского совриска Ирина Нахова предоставила для выставки свою инсталляцию "Королева", которая может смутить юные души и неокрепшие умы. Она занимается художественной провокацией с 1970-х годов, за что в 2015-м и стала первой женщиной, представившей Русский павильон на Венецианской биеннале.
Провокация - форма жизни современного искусства, поэтому каждый арт-объект выставки заставляет как-то на него реагировать. С творчеством еще одного экспрессивного художника нашей страны - Владислава Мамышева-Монро - можно познакомиться на выставке через работу "Трюмо с Гитлером и Монро", где автор соединяет образы красоты и ужаса.
Ирония - еще один из самых действенных инструментов совриска. Российский художник, получивший в 2008 году премию императора Японии, один из самых знаменитых современных арт-деятелей, Илья Кабаков использует язык концептуализма в своем творчестве. В Самаре его рисунок "Птичка" с эмоциональной подписью вызвал уже много улыбок у зрителей, оставшись одним из самых ярких впечатлений на выставке.
Ясумаса Моримура, мастер перевоплощения, перевернул мир и надел на голову девушке юбку и стул, назвав свое произведение "Смотри, это в моде!" Поиграл в "перевертыши" и Павел Пепперштейн, перевернув зеркала к стене и обозначив свою работу красноречиво: "Здесь только оборотная сторона". Скульптура американца Тони Оурслера сразу же обращает на себя внимание в выставочном пространстве. Состоящий из двух частей арт-объект представляет мужчину и женщину, которые ведут между собой абсурдный диалог. Работа завораживает, так же как и золотые "Потерянные годы" Джона Миллера, на фоне которого не сделал сэлфи только ленивый. Необычно смотрится в середине галереи и деревянный "Человек I" немца Стефана Балкенхола. Недалеко от него, задокументированный в фото, перформанс Анатолия Осмоловского "Путешествие в страну Бробдингнегов", где художник взобрался на плечи огромному памятнику Владимира Маяковского.
Для всех, кто сомневается в том, насколько представленные в экспозиции объекты смеют называться искусством, на одной из стен висит большая неоновая надпись авторства Маурицио Наннучи, которая переводится как "Всякое искусство было современным".
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(