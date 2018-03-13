Горожане проголосовали за наложение публичного сервитута на участок около поселка Завидово

По итогам общественных слушаний департамент градостроительства Самары рекомендовал наложить публичный сервитут на земельный участок (63:01:0405001:552), расположенный за автомобильными центрами на Южном шоссе (напротив ТЦ "Амбар") в Самаре.

Напомним, постоянный публичный сервитут на указанный земельный участок предлагается наложить "в интересах местного населения для прохода и проезда". Общественное обсуждение было запущено в связи с коллективным обращением жителей находящегося за этой территорией коттеджного поселка Завидово.

По информации собеседников издания, участок, на который предлагается наложить публичный сервитут, находится в собственности некоего юридического лица, и оно, запретив проезд по нему, по сути, лишило жителей поселка Завидово проезда к Южному шоссе.

Общественные слушания проводились с 15 февраля до 12 марта 2018 года путем сбора мнений всех заинтересованных лиц.

По данным публичной кадастровой карты (ПКК), участок № 63:01:0405001:552 имеет площадь 47,07 тыс. кв. м и включает в себя дорожные проезды. Кадастровая стоимость участка составляет 15,5 млн рублей, по документам, он предназначен "под племенной завод".



