Горожане проголосовали за наложение публичного сервитута на участок около поселка Завидово

По итогам общественных слушаний департамент градостроительства Самары рекомендовал наложить публичный сервитут на земельный участок (63:01:0405001:552), расположенный за автомобильными центрами на Южном шоссе (напротив ТЦ "Амбар") в Самаре.
Напомним, постоянный публичный сервитут на указанный земельный участок предлагается наложить "в интересах местного населения для прохода и проезда". Общественное обсуждение было запущено в связи с коллективным обращением жителей находящегося за этой территорией коттеджного поселка Завидово.
По информации собеседников издания, участок, на который предлагается наложить публичный сервитут, находится в собственности некоего юридического лица, и оно, запретив проезд по нему, по сути, лишило жителей поселка Завидово проезда к Южному шоссе.
Общественные слушания проводились с 15 февраля до 12 марта 2018 года путем сбора мнений всех заинтересованных лиц.
По данным публичной кадастровой карты (ПКК), участок № 63:01:0405001:552 имеет площадь 47,07 тыс. кв. м и включает в себя дорожные проезды. Кадастровая стоимость участка составляет 15,5 млн рублей, по документам, он предназначен "под племенной завод".
Публичный сервитут утверждается для удовлетворения требований неопределенного круга лиц по результатам общественных (публичных) слушаний. Утверждение такого вида ограничения не предполагает выкупа либо принудительного отчуждения участка, а только обязывает его владельца использовать участок с учетом интересов пользователей обременения.