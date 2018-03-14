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В Новокуйбышевске ввели в строй первый в городе спорткомплекс с ледовой ареной

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В церемонии открытия приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, врио председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, глава Новокуйбышевска Сергей Марков и гендиректор АО "Новокуйбышевский НПЗ" Роберт Хусаинов. Строительство ледового дворца стало возможным благодаря тесному сотрудничеству областных, городских властей и НК "Роснефть".

Фото: Андрей Савельев

Строительство единственного в Новокуйбышевске Дворца спорта с искусственным льдом началось в 2015 году. Спустя два с половиной года у жителей города появилась возможность круглогодично заниматься фигурным катанием и хоккеем.

Лед уже успели опробовать юные хоккеисты из самарской команды "Комета", которые приехали сюда с показательными выступлениями. "Большая арена - мне очень нравится. Удобные раздевалки. И для зрителей много мест", - поделился с Волга Ньюс впечатлениями 7-летний Никита Загиров. В Самаре он тренируется в спорткомплексах "Кристалл" и "Маяк", так что ему есть с чем сравнить новую площадку.

С высокой оценкой начинающих спортсменов согласился и Дмитрий Азаров. Глава региона осмотрел тренажерные залы, раздевалки, технические помещения. Впрочем, один недочет в проекте спорткомплекса все же был выявлен. Известный новокуйбышевский спортсмен-паралимпиец Сергей Жданов обратил внимание на затрудненный обзор ледовой арены со зрительских мест для маломобильных любителей спорта. Руководитель области поручил главе города в кратчайший срок исправить ситуацию.

Торжественная церемония открытия дворца получилась красочной. Перед жителями и гостями Новокуйбышевска, которые до отказа заполнили трибуны "Роснефть Арены" (всего здесь 720 мест для зрителей), выступили юные хоккеисты и фигуристы, танцевальные и вокальные коллективы города.
"Сегодня мы открываем долгожданный спортивный объект и передаем его, в первую очередь, детям. Я уверен, что они смогут в будущем достичь самых выдающихся результатов в спорте, каких достигли на прошедших Олимпийских играх наши хоккеисты и фигуристы", - сказал Дмитрий Азаров в своем приветственном слове.

Глава региона подчеркнул, что спорт поможет воспитать в подрастающем поколении такие важные качества, как упорство, терпение, умение работать в команде.

"Именно такими людьми всегда славился Новокуйбышевск. Этот город всегда был устремлен в будущее, всегда был драйвером развития всей Самарской области", - сказал Дмитрий Азаров.
Также он поблагодарил за поддержку при реализации проекта руководство Роснефти, отметив, что одна из крупнейших нефтяных компаний страны всегда была заинтересована в ведении социально ответственного бизнеса.

"Новая спортивная площадка позволит всем жителям Новокуйбышевска заниматься хоккеем, фигурным катанием или просто кататься на коньках круглый год. Ледовый дворец будет доступен абсолютно для всех", - заверил Сергей Марков.

Глава города, поздравляя земляков, сказал, что администрация будет предпринимать максимальные усилия, чтобы подобные современные спортивные объекты открывались в Новокуйбышевске ежегодно. Роберт Хусаинов, в свою очередь, отметил, что появление ледового дворца стало возможным благодаря слаженной работе правительства Самарской области, городской администрации и НК "Роснефть".

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