Дарья Касаткина обыграла Каролину Возняцки и вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллса

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, обыграв вторую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в двух сетах со счётом 6:4, 7:5, пишет championat.com.

Касаткина, которая с 19 марта впервые в своей карьере станет первой ракеткой России, за 1 час 41 минуту реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 против 4 из 6 у датчанки. В первом сете тольяттинка сумела вернуться в игру, уступая 0:3 и выиграв затем 5 геймов подряд.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница пары Каролин Гарсия (Франция, 7) — Анжелика Кербер (Германия, 10).