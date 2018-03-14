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Общество

На КНПЗ выбрали королеву красоты

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе накануне международного женского дня 8 Марта выбрали самую обаятельную и привлекательную заводчанку.

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Этот конкурс очень полюбился заводчанам и в этом году прошел в 15-й раз. В течение двух месяцев девушки Куйбышевского НПЗ осваивали актерское мастерство под руководством профессиональных режиссеров, брали уроки вокала и танцев у педагогов, шили костюмы. Им предстояло продемонстрировать свои таланты в номинациях "Визитка", "Вокал", "Хореография" и "Актерское мастерство".

Строгих критериев отбора для конкурсанток не было. Возраст, рост и вес не имели значения. Главное - обладать шармом, обаянием и искренностью. Такие условия конкурса изрядно озадачивали членов жюри, в состав которого входил весь топ-менеджмент завода. Ведь все девять конкурсанток обаятельны, привлекательны и талантливы. Всего же на Куйбышевском НПЗ работают 917 женщин. Они успешно трудятся и продвигаются по карьерной лестнице: 57 работниц занимают руководящие посты, успевая при этом воспитывать детей (17 заводчанок - многодетные мамы) и заниматься спортом и творчеством.

Каждая из участниц конкурса стала обладательницей приза в своей номинации. Очаровала же большинство мужчин в жюри и завоевала звание "Самой обаятельной и привлекательной" инженер-проектировщик технологического сектора проектно-конструкторского отдела 22-летняя Юлия Федорова.

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Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

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