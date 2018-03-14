На КНПЗ выбрали королеву красоты

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе накануне международного женского дня 8 Марта выбрали самую обаятельную и привлекательную заводчанку.

Этот конкурс очень полюбился заводчанам и в этом году прошел в 15-й раз. В течение двух месяцев девушки Куйбышевского НПЗ осваивали актерское мастерство под руководством профессиональных режиссеров, брали уроки вокала и танцев у педагогов, шили костюмы. Им предстояло продемонстрировать свои таланты в номинациях "Визитка", "Вокал", "Хореография" и "Актерское мастерство".

Строгих критериев отбора для конкурсанток не было. Возраст, рост и вес не имели значения. Главное - обладать шармом, обаянием и искренностью. Такие условия конкурса изрядно озадачивали членов жюри, в состав которого входил весь топ-менеджмент завода. Ведь все девять конкурсанток обаятельны, привлекательны и талантливы. Всего же на Куйбышевском НПЗ работают 917 женщин. Они успешно трудятся и продвигаются по карьерной лестнице: 57 работниц занимают руководящие посты, успевая при этом воспитывать детей (17 заводчанок - многодетные мамы) и заниматься спортом и творчеством.

Каждая из участниц конкурса стала обладательницей приза в своей номинации. Очаровала же большинство мужчин в жюри и завоевала звание "Самой обаятельной и привлекательной" инженер-проектировщик технологического сектора проектно-конструкторского отдела 22-летняя Юлия Федорова.