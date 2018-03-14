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По итогам открытого конкурса "Самарский взгляд-2017" несколько наград получили фотографы из Самары

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 марта, в галерее "Новое пространство" прошла церемония награждения лауреатов IX городского открытого конкурса фотографии, передает корреспондент Волга Ньюс. В тот же день открылась итоговая фотовыставка "Самарский взгляд".

По итогам открытого конкурса "Самарский взгляд-2017" несколько наград получили фотографы из Самары По итогам открытого конкурса "Самарский взгляд-2017" несколько наград получили фотографы из Самары
Фото: Юлия Рубцова

География этого конкурса, который проводят Самарская областная организация Союза журналистов России и горадминистрация, весьма велика. Свои фотоснимки на этот раз прислали авторы из 13 регионов России. Помимо фотографов из Самарской области, в этом творческом соревновании приняли участие авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Курска, Мурманска, Томска, Челябинска, Новосибирска, Московской, Ярославской, Калужской областей; из Краснодарского края, а также из Казахстана.

В адрес оргкомитета поступило более 1,5 тыс. работ от 133 фотохудожников. В итоговую экспозицию вошло 214 снимков 68 авторов, среди которых преобладали фотографы Самарского региона.

Выставочное пространство поделено на несколько зон по названию номинаций: "События", "Люди и повседневная жизнь", "Природа", "Другая реальность", "Коммерческая фотография", "Спорт", "Настроение города". Общее впечатление - авторы смогли найти поэзию и тайну в обыденном, в повседневной жизни.

Работы самарцев на общем фоне выглядели весьма достойно, что отметил и председатель жюри, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин. Несколько самарских фотографов были отмечены наградами. Среди них оказалась и Юлия Рубцова, фотокорреспондент газеты "Волжская коммуна" и "летописец" жизни российских космонавтов. Серия из пяти снимков "Водное выживание космонавтов" была отмечена специальным дипломом в номинации "События". Грустью и поэзией наполнены снимки самарцев Алексея Голякова "Добро пожаловать, путник" (первая премия в номинация "Природа"), Владимира Курилова (такая же награда в номинации "Люди и повседневная жизнь").

Более всего поразили фотографии, представленные в номинации "Другая реальность". Эти снимки, полные фантазии и изобретательности, напоминают живописные и графические работы замечательных художников. Такова, например, удостоенная второй премии в этой номинации серия самарца Павла Куприянова "Сны о чем-то большем", порою вызывающая ассоциации с картинами Дали. Таковы выразительные работы еще двух наших земляков - "Отлив" Виктора Кириллова (третье место в номинации) и "Я буду ждать" Олега Кирюшкина (первое место). Еще одной первой премии в этой номинации удостоена серия москвича Артемия Ломова "Проекции городского пространства", вызывающая в памяти картины художников-абстракционистов.

Теперь - о двух главных наградах конкурса. Премией за лучшие пресс-фотографии удостоены снимки из серии "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", сделанные автором из Калуги Светланой Тарасовой. Фотографии рассказывают о жизни церквушки, затерянной на российских просторах, и ее прихожан. Награды за лучшие художественные снимки удостоена серия "Чукотская упряжка", представленная фотографом из Новосибирска Андреем Шапраном. На снимках мы видим фрагменты жизни в этом суровом крае, где, как и в старину, основной способ передвижения - собачьи упряжки.

В нынешнем году фотоконкурс "Самарский взгляд" пройдет в десятый раз. Как отметили организаторы, акцент будет сделан на чемпионате мира по футболу, который пройдет и в Самаре. Участники конкурса высказали и другие предложения на будущее - скажем, расширить количество номинаций, включив в их число, например, "Архитектуру".

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