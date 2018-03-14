По итогам открытого конкурса "Самарский взгляд-2017" несколько наград получили фотографы из Самары

Во вторник, 13 марта, в галерее "Новое пространство" прошла церемония награждения лауреатов IX городского открытого конкурса фотографии, передает корреспондент Волга Ньюс. В тот же день открылась итоговая фотовыставка "Самарский взгляд".
География этого конкурса, который проводят Самарская областная организация Союза журналистов России и горадминистрация, весьма велика. Свои фотоснимки на этот раз прислали авторы из 13 регионов России. Помимо фотографов из Самарской области, в этом творческом соревновании приняли участие авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Курска, Мурманска, Томска, Челябинска, Новосибирска, Московской, Ярославской, Калужской областей; из Краснодарского края, а также из Казахстана.
В адрес оргкомитета поступило более 1,5 тыс. работ от 133 фотохудожников. В итоговую экспозицию вошло 214 снимков 68 авторов, среди которых преобладали фотографы Самарского региона.
Выставочное пространство поделено на несколько зон по названию номинаций: "События", "Люди и повседневная жизнь", "Природа", "Другая реальность", "Коммерческая фотография", "Спорт", "Настроение города". Общее впечатление - авторы смогли найти поэзию и тайну в обыденном, в повседневной жизни.
Работы самарцев на общем фоне выглядели весьма достойно, что отметил и председатель жюри, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин. Несколько самарских фотографов были отмечены наградами. Среди них оказалась и Юлия Рубцова, фотокорреспондент газеты "Волжская коммуна" и "летописец" жизни российских космонавтов. Серия из пяти снимков "Водное выживание космонавтов" была отмечена специальным дипломом в номинации "События". Грустью и поэзией наполнены снимки самарцев Алексея Голякова "Добро пожаловать, путник" (первая премия в номинация "Природа"), Владимира Курилова (такая же награда в номинации "Люди и повседневная жизнь").
Более всего поразили фотографии, представленные в номинации "Другая реальность". Эти снимки, полные фантазии и изобретательности, напоминают живописные и графические работы замечательных художников. Такова, например, удостоенная второй премии в этой номинации серия самарца Павла Куприянова "Сны о чем-то большем", порою вызывающая ассоциации с картинами Дали. Таковы выразительные работы еще двух наших земляков - "Отлив" Виктора Кириллова (третье место в номинации) и "Я буду ждать" Олега Кирюшкина (первое место). Еще одной первой премии в этой номинации удостоена серия москвича Артемия Ломова "Проекции городского пространства", вызывающая в памяти картины художников-абстракционистов.
Теперь - о двух главных наградах конкурса. Премией за лучшие пресс-фотографии удостоены снимки из серии "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", сделанные автором из Калуги Светланой Тарасовой. Фотографии рассказывают о жизни церквушки, затерянной на российских просторах, и ее прихожан. Награды за лучшие художественные снимки удостоена серия "Чукотская упряжка", представленная фотографом из Новосибирска Андреем Шапраном. На снимках мы видим фрагменты жизни в этом суровом крае, где, как и в старину, основной способ передвижения - собачьи упряжки.
В нынешнем году фотоконкурс "Самарский взгляд" пройдет в десятый раз. Как отметили организаторы, акцент будет сделан на чемпионате мира по футболу, который пройдет и в Самаре. Участники конкурса высказали и другие предложения на будущее - скажем, расширить количество номинаций, включив в их число, например, "Архитектуру".
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(