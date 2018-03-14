16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участникам форума "Россия - страна возможностей" рассказали о технологиях будущего В роддоме больницы им. Семашко прошел День открытых дверей Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение На голосование по склону на площади Славы вынесут два варианта

Общество

Приставы Большечерниговского района представились продавцами козы, чтобы вычислить алиментщицу

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 134
Версия для печати

Судебные приставы Большечерниговского района представились продавцами животных, чтобы разыскать скрывавшуюся алиментщицу, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области. Долг матери двоих детей составил свыше 770 тыс. рублей.

На основании исполнительного документа, выданного судом, в отделе судебных приставов Большечерниговского района Самарской области в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ее несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка.

Несмотря на то что женщина была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, выплачивать алименты она не спешила. В отношении должницы был применен комплекс мер, направленных на взыскание задолженности. За неуплату средств на содержание детей женщина неоднократно привлекалась судебными приставами к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ  и к уголовной по ст. 157 УК РФ.

Вернувшись из мест заключения, где должница отбывала наказание за уклонение от уплаты алиментов, женщина продолжила вести аморальный образ жизни, а также начала скрываться от судебных приставов-исполнителей, чтобы не быть вновь привлеченной к ответственности. Работниками УФССП России по Самарской области в отношении нерадивой матери было заведено разыскное дело, в рамках которого началась проверка всех возможных связей должницы.

В результате проведенных мероприятий судебным приставам удалось установить, что женщина подрабатывает неофициально у гражданина И. Было установлено его место жительства. Встретив приставов на пороге своего дома, мужчина пояснил, что разыскиваемая ими гражданка действительно помогает ему по хозяйству за плату. Также он поделился с приставами информацией о том, что должница упоминала о своем намерении купить дойную козу с козленком.

Судебные приставы связались с должницей и назначили ей встречу. В назначенное время должница прибыла по оговоренному адресу, где ее встретили и доставили в отдел судебные приставы Большечерниговского района. Начальником отдела в отношении гражданки был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

Фото на сайте

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей"

Интерактивная выставка "Открытый космос"

Интерактивная выставка "Открытый космос"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1