Приставы Большечерниговского района представились продавцами козы, чтобы вычислить алиментщицу

Судебные приставы Большечерниговского района представились продавцами животных, чтобы разыскать скрывавшуюся алиментщицу, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области. Долг матери двоих детей составил свыше 770 тыс. рублей.

На основании исполнительного документа, выданного судом, в отделе судебных приставов Большечерниговского района Самарской области в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ее несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка.

Несмотря на то что женщина была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, выплачивать алименты она не спешила. В отношении должницы был применен комплекс мер, направленных на взыскание задолженности. За неуплату средств на содержание детей женщина неоднократно привлекалась судебными приставами к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и к уголовной по ст. 157 УК РФ.

Вернувшись из мест заключения, где должница отбывала наказание за уклонение от уплаты алиментов, женщина продолжила вести аморальный образ жизни, а также начала скрываться от судебных приставов-исполнителей, чтобы не быть вновь привлеченной к ответственности. Работниками УФССП России по Самарской области в отношении нерадивой матери было заведено разыскное дело, в рамках которого началась проверка всех возможных связей должницы.

В результате проведенных мероприятий судебным приставам удалось установить, что женщина подрабатывает неофициально у гражданина И. Было установлено его место жительства. Встретив приставов на пороге своего дома, мужчина пояснил, что разыскиваемая ими гражданка действительно помогает ему по хозяйству за плату. Также он поделился с приставами информацией о том, что должница упоминала о своем намерении купить дойную козу с козленком.

Судебные приставы связались с должницей и назначили ей встречу. В назначенное время должница прибыла по оговоренному адресу, где ее встретили и доставили в отдел судебные приставы Большечерниговского района. Начальником отдела в отношении гражданки был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ.