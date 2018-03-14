В Самаре врачи "скорой" спасали мужчину, упавшего с высоты

В понедельник, 12 марта, около 19:30, по предварительным данным, у одного из домов по ул. Александра Матросова понадобилась помощь мужчине в возрасте около 21 года, получившего сочетанную травму при падении с одного из этажей здания, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.