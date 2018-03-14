В Самаре врачи "скорой" спасали мужчину, упавшего с высоты

В понедельник, 12 марта, около 19:30, по предварительным данным, у одного из домов по ул. Александра Матросова понадобилась помощь мужчине в возрасте около 21 года, получившего сочетанную травму при падении с одного из этажей здания, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?