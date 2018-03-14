АктивКапитал Банк выдал кредит самарскому предприятию "Нефтегазмаш"

В феврале 2018 года АО "АК Банк" и ООО "Производственное предприятие "Нефтегазмаш" заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг "Нефтегазмаш", выполняющий управление проектами строительства объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей на условиях генерального подряда со сдачей в эксплуатацию под ключ. Среди клиентов предприятия - крупные добывающие и перерабатывающие организации нефтегазовой и нефтехимической отраслей как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Акционерное общество "АктивКапитал Банк" (АО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3006 от 22 января 2018 года.