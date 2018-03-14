Яцек Пастушка: "Мы продолжим инвестировать в Самарскую область"

В конце февраля в Самаре побывал президент пивоваренной компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцек Пастушка. Он рассказал о причинах падения рынка пива в России, позициях "Балтики" и инвестиционных планах в отношении завода в Самарской области.
- На встрече с руководством региона вы заявили о планах продолжить инвестиции в развитие завода "Балтика-Самара" и отметили благоприятный инвестиционный климат в Самарской области. Какие наиболее успешные проекты вы могли бы отметить?
- Наш филиал в Самаре отметил юбилей: он работает уже 15 лет. Это значительный срок, но надеюсь, что мы только в начале большого пути. Компания полностью удовлетворена решением инвестировать в строительство завода в вашем регионе. Если говорить о самых важных проектах за пятнадцать лет, то это, безусловно, утроение мощностей, строительство очистных сооружений. В прошлом году на самарском заводе было запущено производство безалкогольного пива. Несмотря на то что это более дорогостоящий и трудоемкий процесс по сравнению с выпуском обычного пива, мы продолжаем инвестировать в развитие безалкогольного сегмента, набирающего популярность как в России, так и за рубежом. Безалкогольные сорта пива дают свободу выбора совершеннолетним потребителям и позволяют наслаждаться вкусом напитка в любой ситуации. В июне 2017 года "Балтика" запустила производство нового сорта безалкогольного пива "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное", а сегодня на российский рынок уже вышел безалкогольный аналог "Балтики 7". Производство безалкогольных сортов является важной частью корпоративной социальной ответственности компании "Балтика" и Carlsberg Group по продвижению культуры ответственного потребления пива. Поэтому этот проект особенно важен для компании. В его реализацию было вложено более 50 млн рублей.
В целом же за время своей работы самарский филиал "Балтики" инвестировал в модернизацию производства и, как следствие, в экономику региона более 6,5 млрд рублей. Общая сумма выплаченных в региональный бюджет акцизов за 15 лет составила 61 млрд рублей. Сегодня "Балтика-Самара" - и крупнейший налогоплательщик, и один из крупных работодателей региона: на предприятии работает около 700 сотрудников.
- Инвестировать на фоне негативного тренда развития пивного рынка рискованно. Или вы так не считаете?
- За последние десять лет пивная отрасль в России действительно столкнулась с целым рядом серьезных вызовов. По мнению участников рынка, чрезмерное регулирование производства, оборота и рекламы пива привело к неоднозначным результатам. По сути, сегодня наблюдается рост теневого рынка. При этом за период с 2008 по 2017 год легальный рынок пива в России сократился в объемах почти на 40%. Представители Союза российских пивоваров, активным участником которого является "Балтика", ведут постоянный открытый диалог с органами государственной власти и участвуют в рабочих группах по вопросам регулирования отрасли.
Необходимо, с одной стороны, следовать государственной политике по снижению злоупотребления алкоголем, а с другой - не создавать искусственные препятствия для развития легального бизнеса. В последнее время отмечается улучшение качества диалога, и мы надеемся на его продолжение.
- Какие факторы, на ваш взгляд, являются определяющими для успешного развития бизнеса в России в целом и в Самарской области в частности?
- Предсказуемость и стабильность являются важнейшими условиями для устойчивого развития бизнеса, которые может обеспечить государство наряду с открытым конструктивным диалогом. Мы наблюдаем такую позицию в диалоге с правительством Самарской области, что дает нам уверенность и желание развиваться дальше вместе с регионом. "Балтика" сегодня - уверенный лидер российского рынка, который вносит значительный экономический и социальный вклад в регионах присутствия. Мы реализуем значимые экологические и производственные проекты. В 2017 году направили 19 млн рублей на развитие проекта по раздельному сбору отходов в рамках программы "Принеси пользу своему городу". Средства пошли на приобретение линии сортировки отходов и контейнеров для раздельного сбора мусора. Мы намерены продолжать развиваться в том же направлении, в том числе на территории Самарской области. Также в 2018 году мы планируем продолжить инвестировать в развитие завода "Балтика-Самара" и направить на эти цели порядка 220 млн рублей.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.