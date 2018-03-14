Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в дни проведения матчей ЧМ-2018

Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов рассказал, как будет организовано движение городских автобусов, трамваев, троллейбусов и метро во время проведения мундиаля.

Гостям и жителям нашего города необходимо знать, что с 14 июня по 15 июля 2018 года в Самаре существенно изменится схема и график движения общественного транспорта. Впрочем, не всего. К примеру, пассажиры самарского метро никак не ощутят на себе футбольных страстей - ни в плане интервалов прибытия поездов, ни в плане стоимости проезда. Что касается городских троллейбусов, то здесь единственным изменением станет маршрут №6, который на время проведения чемпионата будет делать конечную остановку не на Губернском рынке, как сейчас, а на Площади Революции. Иными словами, его слегка "укоротят".

А вот постоянным пассажирам трамваев придется несладко. По словам Александра Ерополова, с действующих сегодня маршрутов в дни проведения матчей ЧМ-2018 будет снято 40 составов. Вместе с недавно закупленными 30 новыми трамваями (в том числе 10 трехсекционными) они будут переброшены на перевозку болельщиков. Новый маршрут получит название "С1", то есть "Спортивный", и проследует от железнодорожного вокзала по Красноармейской, Галактионовской, затем через Полевую, проспект Ленина, Ново-Садовую, Ташкентскую и дальше - по новой ветке к стадиону.

В департаменте транспорта акцентируют внимание, что в дни проведения матчей за четыре часа до их начала и три часа спустя окончания с этого маршрута будут сняты все регулярные рейсы. Вместо них пойдут 70 составов "спортивного экспресса", который будет бесплатно перевозить туристов и жителей Самары с паспортами болельщиков. Впрочем, как уверяет Ерополов, рядовые горожане, направляющиеся по своим делам, также смогут воспользоваться услугами спецтрамвая и при этом не платить ни рубля. Но им следует знать, что следовать он будет с интервалом в две минуты и делать на своем пути минимум остановок - на Спортивной/Красноармейской, в районе фан-зоны (площадь им. Куйбышева), на пр. Ленина, у Загородного парка, на Барбошиной поляне и непосредственно на своей конечной остановке - у стадиона "Самара Арена". И так же, соответственно, в обратную сторону.

Автобусы с литерой "С" тоже появятся в Самаре этим летом. Но они, в отличие от трамваев, будут курсировать по городу на протяжение всего месяца. В дни проведения матчей их число будет увеличено до 225 единиц, из которых 100 штук - это новые МАЗы, еще 60 автобусов к нам "командируют" из Тольятти, а остальные будут сняты со свободных маршрутов. Будет организовано несколько автобусных маршрутов, чтобы на них болельщики смогли добраться от стадиона и фан-зоны до различных уголков и достопримечательностей Самары. Но для этого им будет необходимо предъявить свои "паспорта".