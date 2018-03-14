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Транспорт Транспорт и связь

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в дни проведения матчей ЧМ-2018

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов рассказал, как будет организовано движение городских автобусов, трамваев, троллейбусов и метро во время проведения мундиаля.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Гостям и жителям нашего города необходимо знать, что с 14 июня по 15 июля 2018 года в Самаре существенно изменится схема и график движения общественного транспорта. Впрочем, не всего. К примеру, пассажиры самарского метро никак не ощутят на себе футбольных страстей - ни в плане интервалов прибытия поездов, ни в плане стоимости проезда. Что касается городских троллейбусов, то здесь единственным изменением станет маршрут №6, который на время проведения чемпионата будет делать конечную остановку не на Губернском рынке, как сейчас, а на Площади Революции. Иными словами, его слегка "укоротят".

А вот постоянным пассажирам трамваев придется несладко. По словам Александра Ерополова, с действующих сегодня маршрутов в дни проведения матчей ЧМ-2018 будет снято 40 составов. Вместе с недавно закупленными 30 новыми трамваями (в том числе 10 трехсекционными) они будут переброшены на перевозку болельщиков. Новый маршрут получит название "С1", то есть "Спортивный", и проследует от железнодорожного вокзала по Красноармейской, Галактионовской, затем через Полевую, проспект Ленина, Ново-Садовую, Ташкентскую и дальше - по новой ветке к стадиону.

В департаменте транспорта акцентируют внимание, что в дни проведения матчей за четыре часа до их начала и три часа спустя окончания с этого маршрута будут сняты все регулярные рейсы. Вместо них пойдут 70 составов "спортивного экспресса", который будет бесплатно перевозить туристов и жителей Самары с паспортами болельщиков. Впрочем, как уверяет Ерополов, рядовые горожане, направляющиеся по своим делам, также смогут воспользоваться услугами спецтрамвая и при этом не платить ни рубля. Но им следует знать, что следовать он будет с интервалом в две минуты и делать на своем пути минимум остановок - на Спортивной/Красноармейской, в районе фан-зоны (площадь им. Куйбышева), на пр. Ленина, у Загородного парка, на Барбошиной поляне и непосредственно на своей конечной остановке - у стадиона "Самара Арена". И так же, соответственно, в обратную сторону.

Для беспрепятственного движения трамваев по "футбольному" маршруту все аварии, которые могут произойти на трамвайных путях, будут разбираться в особом порядке. Полицейские и городские службы будут оперативно фиксировать подробности ДТП и эвакуировать транспортные средства, в том числе и грузовые.

Автобусы с литерой "С" тоже появятся в Самаре этим летом. Но они, в отличие от трамваев, будут курсировать по городу на протяжение всего месяца. В дни проведения матчей их число будет увеличено до 225 единиц, из которых 100 штук - это новые МАЗы, еще 60 автобусов к нам "командируют" из Тольятти, а остальные будут сняты со свободных маршрутов. Будет организовано несколько автобусных маршрутов, чтобы на них болельщики смогли добраться от стадиона и фан-зоны до различных уголков и достопримечательностей Самары. Но для этого им будет необходимо предъявить свои "паспорта".

 

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Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Анастасия Поронина 15 марта 2016 14:45 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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