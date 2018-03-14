На дороге Похвистнево — Клявлино водитель съехал в кювет из-за плохого самочувствия

Во вторник, 13 марта, в Похвистневском районе попал в ДТП автомобилист, которому стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:00 60-летний водителю Lada Granta на 12 км дороги Похвистнево — Клявлино стало плохо. В результате автомобиль съехал в кювет. Водителя госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка.