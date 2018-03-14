На счет АвтоВАЗагрегата поступило 67,88 млн руб. для погашения долгов по зарплате

В среду, 14 марта, залогодержатель ОАО "АвтоВАЗагрегат" направил на счет предприятия 67,88 млн руб. для погашения оставшейся задолженности по заработной плате, в том числе бывшим работникам компании. Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.

Проблемный вопрос погашения задолженности находится на контроле областных властей. Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Азарова в переговорном процессе средства для погашения долгов по зарплате изысканы.

Задачу погашения задолженностей по зарплате в регионе также ставил во время визита в Самару Владимир Путин, отмечают в областном правительстве.

Напомним, Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольяттинский завод "АвтоВАЗагрегат", который ранее являлся одним из основных поставщиков АвтоВАЗа. Производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено еще в июле 2015 года, а в октябре в компании была введена первая стадия банкротства. В августе 2016 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.