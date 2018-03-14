На счет АвтоВАЗагрегата поступило 67,88 млн руб. для погашения долгов по зарплате

В среду, 14 марта, залогодержатель ОАО "АвтоВАЗагрегат" направил на счет предприятия 67,88 млн руб. для погашения оставшейся задолженности по заработной плате, в том числе бывшим работникам компании. Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.
Проблемный вопрос погашения задолженности находится на контроле областных властей. Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Азарова в переговорном процессе средства для погашения долгов по зарплате изысканы.
Задачу погашения задолженностей по зарплате в регионе также ставил во время визита в Самару Владимир Путин, отмечают в областном правительстве.
Напомним, Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольяттинский завод "АвтоВАЗагрегат", который ранее являлся одним из основных поставщиков АвтоВАЗа. Производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено еще в июле 2015 года, а в октябре в компании была введена первая стадия банкротства. В августе 2016 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.