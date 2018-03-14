В губернии реализуют пилотный проект по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными

Самарская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) и определяет для региональных и муниципальных органов власти направления деятельности по организации работы с безнадзорными животными на местах. Рекомендации, подготовленные АСИ, основаны как на лучшем мировом опыте, так и на успешных российских практиках, которые уже подтвердили свою эффективность.

Сформирована "эталонная модель" организации работы с безнадзорными животными", она охватывает все сферы данной деятельности: создание и оснащение приюта для безнадзорных животных, их отлов, содержание, ветеринарное обслуживание, поиск старых или новых хозяев животных, а также взаимодействие с общественными организациями, представителями зоозащитного сообщества и волонтерами.

Обсуждение вопросов внедрения стандарта в Самарской области состоялось в понедельник, 12 марта, в правительстве Самарской области на совещании под председательством врио вице-губернатора Александра Фетисова.

По итогам совещания принято решение о создании при правительстве региона консультативного совещательного совета по вопросу обращения с безнадзорными животными, куда войдут представители власти, ветеринарных лечебных учреждений, областных общественных организаций защиты животных.

Кроме того, в настоящее время в Самарской губернской думе на рассмотрении находится законопроект "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных".

По информации врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрея Мелехина, регулирование численности безнадзорных животных осуществляется следующими способами: безнадзорные собаки отлавливаются не травмирующими их техническими средствами, затем животных направляют на ветеринарное освидетельствование, по итогам которого принимается решение об их дальнейшей судьбе. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду. И лишь небольшая часть средств направляется на "стимулирование пристройства безнадзорных животных новым хозяевам и повышение имиджа животных из приютов". С принятием нового закона будут расширены механизмы поддержки организаций, занимающихся временным содержанием безнадзорных животных.

Сегодня в Самаре и Тольятти действуют несколько приютов: "Надежда", "Хати", "Участие", "Доброе сердце", "Добрый след", "Добрый дом", "Стелла". Все они на 100% заполнены животными, однако при государственной поддержке в виде предоставления субсидий или земельных участков на безвозмездной основе либо подведения инфраструктуры к земельным участкам за счет областных и муниципальных бюджетов приюты могут за свой счет создать дополнительные места и содержать вдвое больше животных.

Кроме того, есть четкое понимание, что проблему бездомных собак, имеющую и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты, можно и нужно решать в том числе через повышение культуры обращения с питомцами, которые по каким-либо причинам становятся не нужными хозяевам. В этой связи экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Так, в общеобразовательных учреждениях, подведомственных министерству образования и науки Самарской области в связи с введением федеральных государственных стандартов второго поколения формирование основ экологической культуры, в том числе гуманного отношения к животным, у детей осуществляется в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности. Только в 2017 г. в учебных заведениях Самарской области было проведено более 100 уроков и 200 внеурочных тематических занятий на темы экологического воспитания, формирования ответственности за свои поступки, воспитания любви к природе и животным. На территории Самарской области активно функционируют Российское движение школьников и Городская лига волонтеров в составе 41 волонтерского отряда по направлениям экологии и милосердия.

В подведомственном областному министерству образования и науки Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования для детей "Самарский областной детский эколого-биологический центр" реализуются дополнительные общеобразовательные программы, такие как "Экспериментальная зоология", "Живой уголок", "Орнитология", "Юный натуралист", "Зверье мое" и др. Цель данных программ - формирование отношения сопереживания и сочувствия к живым существам, содействие развитию эмоционального и рационального восприятия природы.