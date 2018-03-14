Самара-Авиагаз совместно Самарским научным центром РАН и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого разработали проект цифровизации производства и направили его в Российский научный фонд для участия в конкурсе.

Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал академик РАН, первый заместитель председателя Самарского научного центра РАН Федор Гречников.

Основное направление деятельности Самара-Авиагаза - производство газоперекачивающих агрегатов для Газпрома. Как рассказал академик РАН, первый заместитель руководителя Самарского научного центра РАН, заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета Федор Гречников, элементы цифрового производства уже внедряются на Самара-Авиагазе.

"Вместо суеты и "беготни" по предприятию, чтобы скорректировать чертеж, дать заявку на склад или оформить "платежку" в бухгалтерии, используются мобильные коммуникаторы, - пояснил Гречников, - Работник, имея такой инструментарий, может сразу передать информацию по технологии производства конкретной детали в нужный отдел. С другой стороны, данные поступают в планово-финансовый отдел, который уже рассчитывает, откуда взять материалы, какова стоимость. Информация передается по защищенным мобильным коммуникациям".

По словам Гречникова, проект сейчас проходит экспертизу.

На конкурс РНФ поступает много заявок. На один грант претендуют, как правило, 10-20 проектов. Таким образом, предприятия, внедряя технологии цифрового производства, могут в России получить финансовую поддержку из бюджета.

По его словам, такая возможность предоставляется и в рамках постановления правительства №218 "О мерах господдержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" госпрограммы РФ "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы". В данном случае предприятие совместно с научными организациям разрабатывает проект и с ним может участвовать в конкурсе на получение субсидии.

Академик РАН отметил, что тенденция цифровизации экономики и производства должна развиваться на базе промышленных предприятий и других организаций Самарской области.

"Относительно их "закрытости" или "открытости", цифровое производство гораздо удобнее с точки зрения защиты данных. Из многих процессов исключается человеческий фактор, люди работают с защищенными мобильными коммуникациями. Внедрение цифровых технологий требует пристального внимания со стороны предприятий", - рассказал Федор Гречников.