В Самаре оштрафовали военного, продавшего вверенное имущество и купившего продукты для солдат

Вступило в силу постановление Самарского гарнизонного военного суда о прекращении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, возбужденного в отношении военнослужащего одной из местных воинских частей Х.Тагаева. Ему назначили судебный штраф 30 тыс. руб., об этом сообщают в суде.

По данным суда, Тагаева подозревали в том, что на полевом выходе он продал часть освободившегося вверенного военного имущества. Он погрузил 43 комплекта в машину, вывез за пределы воинской части и продал не установленным следствием покупателям. На вырученные деньги военный купил продукты для всего личного состава.

При возбуждении уголовного дела действия Тагаева квалифицировали по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы, совершенное из иной личной заинтересованности").

Но обвинение Тагаеву следователи не стали предъявлять, а вышли в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера - судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.

На суде сам Тагаев и его адвокат это ходатайство поддержали. Представитель потерпевшего на суд не прибыл, но в своем заявлении указал, что подозреваемый в полном объеме возместил ущерб, в связи с чем не возражал против удовлетворения ходатайства следствия. Поддержал ходатайство и представитель прокуратуры.

В итоге суд, изучив обстоятельства дела и данные о личности подозреваемого, уголовное дело прекратил и назначил Тагаеву судебный штраф 30 тыс. рублей.