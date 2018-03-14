В Самаре оштрафовали военного, продавшего вверенное имущество и купившего продукты для солдат

Вступило в силу постановление Самарского гарнизонного военного суда о прекращении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, возбужденного в отношении военнослужащего одной из местных воинских частей Х.Тагаева. Ему назначили судебный штраф 30 тыс. руб., об этом сообщают в суде.
По данным суда, Тагаева подозревали в том, что на полевом выходе он продал часть освободившегося вверенного военного имущества. Он погрузил 43 комплекта в машину, вывез за пределы воинской части и продал не установленным следствием покупателям. На вырученные деньги военный купил продукты для всего личного состава.
При возбуждении уголовного дела действия Тагаева квалифицировали по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы, совершенное из иной личной заинтересованности").
Но обвинение Тагаеву следователи не стали предъявлять, а вышли в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера - судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.
На суде сам Тагаев и его адвокат это ходатайство поддержали. Представитель потерпевшего на суд не прибыл, но в своем заявлении указал, что подозреваемый в полном объеме возместил ущерб, в связи с чем не возражал против удовлетворения ходатайства следствия. Поддержал ходатайство и представитель прокуратуры.
В итоге суд, изучив обстоятельства дела и данные о личности подозреваемого, уголовное дело прекратил и назначил Тагаеву судебный штраф 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.
Два года ходили в этот сад. Неплохой садик. Жалко руководителей.