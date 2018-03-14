16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Самарской Луке" разработали снегоходные маршруты Туристический потенциал Самарской области представили в Сербии В Самарской области была зафиксирована рекордная туристическая активность На завышении цен перед чемпионатом мира по футболу попались 17 отелей Самары Самарские туроператоры открыли раннее бронирование на речные программы путешествий

Туризм Общество

С 1 июня S7 Airlines начинает полеты по маршруту Новосибирск - Самара

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 151
Версия для печати

Компания S7 Airlines с 1 июня открывает регулярные рейсы по маршруту Новосибирск - Самара. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, билеты уже в продаже.

Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

Рейсы S7 Airlines из Новосибирска в Самару будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет дневного рейса из аэропорта Толмачево по понедельникам в 13:55, прилет в аэропорт Самары - в 14:25 по местному времени. Обратный рейс из Самары в 15:20, прилет в Новосибирск - в 21:30.
Вечерний рейс по пятницам отправляется из Новосибирска в 22:55 и прибывает в Самару в 23:25 по местному времени. Вылет обратного рейса в 00:15 в субботу, прилет в аэропорт Толмачево - в 06:25.

"S7 Airlines продолжает расширять географию межрегиональных полетов из новосибирского аэропорта Толмачево. Время в пути составит всего 3 часа 30 минут. Кроме того, пассажиры из Самары смогут с удобными стыковками в аэропорту Толмачево путешествовать в города Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии", - отмечает Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Гид потребителя

Фото на сайте

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1