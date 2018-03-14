С 1 июня S7 Airlines начинает полеты по маршруту Новосибирск - Самара

Компания S7 Airlines с 1 июня открывает регулярные рейсы по маршруту Новосибирск - Самара. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, билеты уже в продаже.

Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

Рейсы S7 Airlines из Новосибирска в Самару будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет дневного рейса из аэропорта Толмачево по понедельникам в 13:55, прилет в аэропорт Самары - в 14:25 по местному времени. Обратный рейс из Самары в 15:20, прилет в Новосибирск - в 21:30.

Вечерний рейс по пятницам отправляется из Новосибирска в 22:55 и прибывает в Самару в 23:25 по местному времени. Вылет обратного рейса в 00:15 в субботу, прилет в аэропорт Толмачево - в 06:25.

"S7 Airlines продолжает расширять географию межрегиональных полетов из новосибирского аэропорта Толмачево. Время в пути составит всего 3 часа 30 минут. Кроме того, пассажиры из Самары смогут с удобными стыковками в аэропорту Толмачево путешествовать в города Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии", - отмечает Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.