Клиенты МСБ смогут сдавать отчетность в Интернет-банке PSB On-Line

Промсвязьбанк запустил сервис отправки налоговой отчетности и электронного документооборота с контролирующими органами в системе PSB On-Line. Среди новых функций - налоговый календарь с напоминанием о сроках предоставления данных и оправка отчетности во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ФСРАР и РПН.

"Сегодня от банка требуется не только качественно оказывать финансовые услуги, но и закрывать такие сопутствующие потребности клиентов, как, например, бухгалтерская поддержка или юридические консультации. Отправка налоговой отчетности через интернет-банк - очень удобный и безопасный способ предоставления информации в контролирующие органы, который позволит сэкономить время и обеспечить сохранность данных практически в любое время и в любом месте", - комментирует Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Подключить сервис можно дистанционно в личном кабинете PSB On-Line, выбрав одну из трех программ обслуживания.

Промвязьбанк реализовал проект совместно с одним из лидеров рынка сервисов отправки отчетности (компанией ЗАО "Калуга Астрал"), который позволяет сформировать, проверить и сдать через Интернет бухгалтерскую отчетность, декларации по НДС и прибыли, справки 2-НДФЛ, декларации по транспортному и земельному налогу и другие виды отчетности.

"Для нас интеграция с Промсвязьбанком - это возможность облегчить предпринимателям процесс взаимодействия с контролирующими органами. Также совершенно очевидно, что наш сервис оценят за возможность значительно сэкономить время на общении с госорганами", - отметил Игорь Чернин, директор ЗАО "Калуга Астрал".