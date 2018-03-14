16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АктивКапитал Банк" открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР "Тольятти" Начальник самарского отделения Центробанка Константин Суриков покинул пост Самарские банки предлагают нестандартные финансовые инструменты сохранения средств Альфа-Банк разыграет три тысячи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 Банку "Приоритет" не удалось стать крупнейшим кредитором Виктора Развеева

Банки Финансы

За два месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати

По итогам работы в январе-феврале 2018 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка составил порядка 1,95 трлн рублей, прирост с начала 2018 года - свыше 2,6%. При этом портфель кредитов по агропромышленному комплексу увеличился на 21,7 млрд рублей, превысив 1,2 трлн рублей.

По состоянию на 01.03.2018 банк увеличил объем привлеченных средств физических лиц на 21,9 млрд рублей, до 865,1 млрд рублей. РСХБ демонстрирует динамику привлечения средств населения на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров по данному направлению. При этом общий объем привлеченных средств клиентов банка вырос до 2,2 трлн рублей.

Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1