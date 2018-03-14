За два месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей

По итогам работы в январе-феврале 2018 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка составил порядка 1,95 трлн рублей, прирост с начала 2018 года - свыше 2,6%. При этом портфель кредитов по агропромышленному комплексу увеличился на 21,7 млрд рублей, превысив 1,2 трлн рублей.

По состоянию на 01.03.2018 банк увеличил объем привлеченных средств физических лиц на 21,9 млрд рублей, до 865,1 млрд рублей. РСХБ демонстрирует динамику привлечения средств населения на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров по данному направлению. При этом общий объем привлеченных средств клиентов банка вырос до 2,2 трлн рублей. Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).