За два месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей

По итогам работы в январе-феврале 2018 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка составил порядка 1,95 трлн рублей, прирост с начала 2018 года - свыше 2,6%. При этом портфель кредитов по агропромышленному комплексу увеличился на 21,7 млрд рублей, превысив 1,2 трлн рублей.
По состоянию на 01.03.2018 банк увеличил объем привлеченных средств физических лиц на 21,9 млрд рублей, до 865,1 млрд рублей. РСХБ демонстрирует динамику привлечения средств населения на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров по данному направлению. При этом общий объем привлеченных средств клиентов банка вырос до 2,2 трлн рублей.
Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.