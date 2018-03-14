Самарцы смогут выиграть гаджеты на избирательных пунктах

Самарцы смогут выиграть призы на избирательных пунктах 18 марта, пишет samara.kp.ru.
Для этого нужно прийти на выборы раньше всех, сделать креативную фотографию на своем участке и выложить ее в своих соцсетях с хештегами #хочуайфон #моивыборы2018 #кпсамара.
Для победы необходимо набрать более 100 "лайков" под своей записью. Главный приз - Iphone - получит победитель голосования на сайте kp.ru. Поощрительные призы - планшеты.
Фотографии можно размещать до 22:00 18 марта. В 22:00 18 марта будут выявлены работы, набравшие больше ста лайков.
Также они будут размещены на сайте kp.ru, голосование продлится до 23 марта. Имена победителей будут размещены на сайте kp.ru не позднее 20 апреля.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...