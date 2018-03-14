Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Сергей Иванов

Назначены арбитры на матчи 29 тура ФОНБЕТ-Первенства России.
Игру "Крылья Советов" - "Оренбург", которая состоится в субботу, 24 марта, в 14:00 в Самаре на стадионе "Металлург", будет обслуживать судейская бригада из Ростова-на-Дону: главный судья - Сергей Иванов, помощники судьи - Дмитрий Березнев и Роман Усачев. Инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
При судействе Сергея Иванова самарцы провели семь игр, из которых была всего одна победа, остальные шесть закончились поражением.
Последние комментарии
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!