16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов - 2" уступили норвежскому клубу "Мадла" - 1:2 Трехлетний болельщик из Тольятти получил подарок от футболистов сборной России "Крылья Советов-2" одержали первую победу на турецком сборе Эксперты FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетят "Самара Арену" Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Сергей Иванов

Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Сергей Иванов

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати

Назначены арбитры на матчи 29 тура ФОНБЕТ-Первенства России.

Игру "Крылья Советов" - "Оренбург", которая состоится в субботу, 24 марта, в 14:00 в Самаре на стадионе "Металлург", будет обслуживать судейская бригада из Ростова-на-Дону: главный судья - Сергей Иванов, помощники судьи - Дмитрий Березнев и Роман Усачев. Инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

При судействе Сергея Иванова самарцы провели семь игр, из которых была всего одна победа, остальные шесть закончились поражением. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1