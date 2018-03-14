Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Сергей Иванов

Назначены арбитры на матчи 29 тура ФОНБЕТ-Первенства России.

Игру "Крылья Советов" - "Оренбург", которая состоится в субботу, 24 марта, в 14:00 в Самаре на стадионе "Металлург", будет обслуживать судейская бригада из Ростова-на-Дону: главный судья - Сергей Иванов, помощники судьи - Дмитрий Березнев и Роман Усачев. Инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

При судействе Сергея Иванова самарцы провели семь игр, из которых была всего одна победа, остальные шесть закончились поражением.