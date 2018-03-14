В Жигулевске бомж ворвался в квартиру пенсионерки, поел и унес посуду, вино и мясо

В Жигулевске задержали 41-летнего мужчину по подозрению в краже у пожилой женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как-то вечером в квартиру 88-летней женщины на ул. Мира постучал малознакомый мужчина и попросил воды, чтобы разбавить спиртосодержащую настойку. Когда пенсионерка открыла дверь, злоумышленник, оттолкнув ее, зашел внутрь, налил себе воды, взял из холодильника еду и расположился за столом на кухне. Перекусив, мужчина забрал четыре алюминиевые кастрюли, флягу, четыре бутылки вина и 5 кг мяса. Все это время потерпевшая была в комнате.

Мужчину и украденное имущество быстро нашли в расселенном доме. По данным правоохранителей, подозреваемый был судим за аналогичное преступление и является бомжом. Он полностью признал вину и сказал, что кастрюли и флягу хотел сдать на металлолом, а продукты - съесть.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража".