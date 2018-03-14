"ВТБ Лизинг" передал в лизинг 100-тысячный автомобиль

Компания "ВТБ Лизинг" объявила о передаче в лизинг 100-тысячного автомобиля. Юбилейная сделка реализована в марте текущего года.

Евгений Татаринов, заместитель генерального директора "ВТБ Лизинг", прокомментировал: "Передача стотысячного автомобиля является знаковым событием для нашей компании, которое свидетельствует об эффективности нашей стратегии развития, быстром росте и о главном - доверии наших клиентов и партнеров".

Направление "Автолизинг" - одно из приоритетных направлений лизинговой компании, которое работает с 2012 года. Компания предоставляет в лизинг легковые автомобили, грузовой автотранспорт, автобусы, спецтехнику в рамках программ финансового и операционного лизинга. "ВТБ Лизинг" представлен в 58 городах России и сотрудничает более чем с 2800 дилерскими предприятиями по всей России.