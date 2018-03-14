16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АктивКапитал Банк" открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР "Тольятти" Начальник самарского отделения Центробанка Константин Суриков покинул пост Самарские банки предлагают нестандартные финансовые инструменты сохранения средств Альфа-Банк разыграет три тысячи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 Банку "Приоритет" не удалось стать крупнейшим кредитором Виктора Развеева

Банки Финансы

ВТБ удвоил сеть банкоматов с функцией recycling

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 111
Версия для печати

По итогам 2017 года количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией recycling превысило 1,8 тыс. единиц. Это в два раза больше, чем годом ранее. Таким образом, сегодня банк имеет одну из самых широких сетей банкоматов с подобной функцией.

В прошлом году банк ВТБ продолжил активно наращивать сеть устройств самообслуживания с функцией recycling. По итогам 12 месяцев она удвоилась и составила более 1,8 тыс. единиц.

Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый цикл: денежная наличность, внесенная одним клиентом, используется для выдачи банкнот при запросе другому клиенту без процедуры инкассации. Устройство самостоятельно осуществляет проверку подлинности внесенных купюр по четырем категориям. Выдаче другим клиентам подлежат только те купюры, которые проходят проверку по не менее чем четырем машиночитаемым защитным признакам и отвечают всем признакам подлинности.

Функция recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы recycling между инкассациями - в три раза больше, чем у прочих многофункциональных устройств, не имеющих такой функции. В 2017 году такие АТМ позволили сократить издержки и оптимизировать операционные затраты только за счет сокращения количества плановых инкассаций на 90 млн рублей.

В целом сеть устройств самообслуживания объединенного ВТБ по итогам года достигла 15 тыс. единиц, из них более 6 тыс. - многофункциональные банкоматы, позволяющие клиентам снимать и вносить наличные. К 2019 году планируется увеличить долю многофункциональных банкоматов до 50%, из которых не менее половины будут работать в режиме замкнутого оборота наличных.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1