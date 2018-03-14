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763 обращения граждан приняла общественная приемная регионального избирательного штаба Владимира Путина

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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763 обращения граждан приняла общественная приемная регионального избирательного штаба Владимира Путина 763 обращения граждан приняла общественная приемная регионального избирательного штаба Владимира Путина
Фото: Юлия Рубцова

Доверенные лица кандидата в президенты РФ В.В.Путина завершили прием граждан  в региональном избирательном штабе кандидата. Сегодня жителей принимали почетный гражданин Самарской области, герой России Александр Баранов и многодетная мама, блогер Мария Комкова.

Два месяца работает общественная приемная регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, принято 763 обращения.

"Это связано с тем доверием, которое испытывают граждане к кандидату в президенты РФ Владимиру Владимировичу Путину. На все обращения будут направлены ответы. В первую очередь это обращения по поводу жилья, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья. Часто люди обращаются с вопросами увеличения заработной платы, они хотят и готовы учиться, повышать квалификацию, посещать мастер-классы и семинары, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Актуален вопрос перерасчета пенсий; оплаты жилищно-коммунальных услуг. Мы сделали вывод, что необходимо повышать правовую грамотность населения, проводить семинары и рассказывать о новых законодательных актах,  изменениях в законы не только для населения, но и для чиновников среднего звена, чтобы повлиять на ситуацию в целом. По переселению людей мы направили обращение федеральным коллегам и получили подтверждение, что программа переселения будет продлена, и мы будем иметь готовый реестр для исполнения. Ведем переговоры с вузами, чтобы была возможность готовить студентов по направлению "правовое просвещение", - комментирует зампредседателя регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Павел Покровский.

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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