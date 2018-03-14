763 обращения граждан приняла общественная приемная регионального избирательного штаба Владимира Путина

Доверенные лица кандидата в президенты РФ В.В.Путина завершили прием граждан в региональном избирательном штабе кандидата. Сегодня жителей принимали почетный гражданин Самарской области, герой России Александр Баранов и многодетная мама, блогер Мария Комкова.
Два месяца работает общественная приемная регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, принято 763 обращения.
"Это связано с тем доверием, которое испытывают граждане к кандидату в президенты РФ Владимиру Владимировичу Путину. На все обращения будут направлены ответы. В первую очередь это обращения по поводу жилья, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья. Часто люди обращаются с вопросами увеличения заработной платы, они хотят и готовы учиться, повышать квалификацию, посещать мастер-классы и семинары, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Актуален вопрос перерасчета пенсий; оплаты жилищно-коммунальных услуг. Мы сделали вывод, что необходимо повышать правовую грамотность населения, проводить семинары и рассказывать о новых законодательных актах, изменениях в законы не только для населения, но и для чиновников среднего звена, чтобы повлиять на ситуацию в целом. По переселению людей мы направили обращение федеральным коллегам и получили подтверждение, что программа переселения будет продлена, и мы будем иметь готовый реестр для исполнения. Ведем переговоры с вузами, чтобы была возможность готовить студентов по направлению "правовое просвещение", - комментирует зампредседателя регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Павел Покровский.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.