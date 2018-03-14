Самара на третьем месте по объему сдаваемого жилья в дни ЧМ-2018

Россияне активно готовятся к сдаче своего жилья в посуточную аренду на время проведения чемпионата мира по футболу.
По данным "Avito. Недвижимость", Самара занимает третье место по объему сдаваемого жилья. На наш город приходится 23% от общего числа объявлений с пометкой "на время чемпионата мира по футболу".
Например, за сутки проживания в трехкомнатной квартире владелец жилья в Самаре просит 50 тыс. рублей. При этом он указывает, что до начала ЧМ квартира сдается за 3 тыс. руб. в сутки.
Больше всего объявлений о сдаче жилья посуточно - в Нижнем Новгороде. Калининград занимает второе место.
Москва находится в четвертой строчке рейтинга. На столицу приходится 7,5% объявлений. У Саранска, Казани и Сочи - по 5,7%, соответственно.
На Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург в совокупности приходится 9,4% предложений. В каждом городе цены на посуточную аренду в дни чемпионата значительно завышены, в ряде случаев авторы объявлений предлагают дополнительные услуги экскурсовода или водителя.
Последние комментарии
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.