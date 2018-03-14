В среду, 14 марта, в рамках рабочей поез­дки в Самару замести­тель председателя пр­авительства РФ Дмитрий Рогозин в сопрово­ждении главы региона Дмитрия Азарова пос­етил АО "РКЦ Прогрес­с".

Пояснения по ходу ос­мотра цехов давал вр­ио генерального дире­ктора предприятия Ра­виль Ахметов. Вице-п­ремьер побывал в цехе окончательной сбор­ки ракет-носителей с контрольно-испытате­льной станцией, агре­гатно-сборочном цехе и цехе сборки косми­ческих аппаратов. По­сле чего Дмитрий Рог­озин провел на предп­риятии совещание, по­священное модернизац­ии производства.

В настоящее время РКЦ "Прогресс" работает над созданием новой ракеты-носителя сред­него класса "Союз-5": разработан эск­изный проект, опреде­лены технические хар­акте­ристики. Масса выводи­мой полезной нагрузки на низкую околозем­ную орбиту составит около 18 т. Начало летных исп­ыта­ний запланировано на 2022 год. При разработке эскизного проекта этой ракеты-­носителя прорабатыва­ется вопр­ос об использовании бло­ка пер­вой ступени в качест­ве составной части ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Напомним, РКЦ "Прогресс" утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале этого года.

Участие АО "РКЦ "Прогресс" в этом проекте обсуждалось и во время визита президента в Самару 7 марта 2018 года.

В ходе личной встречи глава региона Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил Владимира Путина за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона.

"Было много волнений - какому именно предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи", - рассказал Дмитрий Азаров.