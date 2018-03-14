В среду, 14 марта, в рамках рабочей поездки в Самару заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в сопровождении главы региона Дмитрия Азарова посетил АО "РКЦ Прогресс".
Пояснения по ходу осмотра цехов давал врио генерального директора предприятия Равиль Ахметов. Вице-премьер побывал в цехе окончательной сборки ракет-носителей с контрольно-испытательной станцией, агрегатно-сборочном цехе и цехе сборки космических аппаратов. После чего Дмитрий Рогозин провел на предприятии совещание, посвященное модернизации производства.
В настоящее время РКЦ "Прогресс" работает над созданием новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5": разработан эскизный проект, определены технические характеристики. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составит около 18 т. Начало летных испытаний запланировано на 2022 год. При разработке эскизного проекта этой ракеты-носителя прорабатывается вопрос об использовании блока первой ступени в качестве составной части ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Напомним, РКЦ "Прогресс" утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале этого года.
Участие АО "РКЦ "Прогресс" в этом проекте обсуждалось и во время визита президента в Самару 7 марта 2018 года.
В ходе личной встречи глава региона Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил Владимира Путина за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона.
"Было много волнений - какому именно предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи", - рассказал Дмитрий Азаров.
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Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?