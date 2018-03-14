Финальный марафон игр юниорской лиги Движения "Самарский КВН" уже начался. Свои программы 12 и 13 марта показали Тольяттинский и Самарский дивизионы. Впереди - выступления команд из Юго-Западного и Северо-восточного.

Уже недалеко 25 апреля, когда будет разыгран заветный Кубок чемпионов. На той же игре станет известно, кто поедет представлять Самару в крымский "Артек" на международный конкурс КВН.

Хорошо, что в финале каждого дивизиона определяются сразу два победителя. Есть, конечно, первые и вторые, но возможность выступить на Кубке появляется сразу у двух лучших команд. В Тольяттинском дивизионе в финалисты вырвались команды "Сборная г.о. Жигулевск" и "Кипяток 2" из сызранской школы №27. При этом за второе место там разразилась нешуточная борьба, когда выход в финал решали две десятые балла. Так, от сызранцев чуть отстали команды "Школоло" и "Игра приколов".

В Самарском дивизионе битва шла за звание лучшего. Команда "Перспектива" из одноименной гимназии обогнала "Сны Гагарина" из школы №41 на одну десятую балла. И это означает, что соперничество двух команд на Кубке будет принципиальным.

Накануне финала со всеми ребятами провели репетицию опытные кавээнщики, чтобы помочь поярче выступить на большой сцене. Например, в Самарском дивизионе уже по первым комментариям стало понятно, что "Сны Гагарина" - в фаворитах, а вот "Перспектива" стала "темной лошадкой": за день у них не было готово видео, а материал оказался вдвое длиннее необходимого. Но всего за сутки школьники сумели вывести свою команду в чемпионы Самарского дивизиона.

Стоит отметить, что в прошлом году Кубок чемпионов завоевала команда "Сны Гагарина". Именно они поехали в Анапу на Седьмой международный фестиваль КВН и стали там финалистами. Благодаря этому они попали в эфир канала СТС (проект "Детский КВН"). Удастся ли им и в этом году отправиться на Восьмой фестиваль юниор лиг (на этот раз уже в Крым), их конкуренты из "Перспективы" сомневаются. И не стоит забывать, что жюри в этом году по достоинству оценило и команды из Тольяттинского дивизиона. Приятным сюрпризом могут стать и шутки на играх в Нефтегорске и Кинеле.

20 марта в 15:00 в нефтегорском ДК "Нефтяник" можно будет узнать, кто поедет на Кубок в Самару от Юго-Западного дивизиона. А 21-го в кинельском городском Доме культуры пройдет финал для юго-западников.

Вход на все мероприятия бесплатный по пригласительным билетам, которые раздаются в местных школах и игрокам команд.