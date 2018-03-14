В Жигулевском заповеднике посчитали животных

В феврале в Жигулевском биосферном заповеднике отдел охраны и науки провел учет животных на семи постоянных маршрутах общей протяженностью 75 км. Об этом сообщили в заповеднике.

В многодневных полевых работах участвовали 16 человек. После обработки и анализа материалов полевых исследований установили, что на территории заповедника обитают 146 лосей, 139 кабанов, 15 сибирских косуль, 19 лисиц, 33 лесных куницы и 162 зайца-беляка.