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Футбол Спорт

"Крылья Советов-2" одержали первую победу на турецком сборе

БЕЛЕК. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вторая команда "Крыльев" продолжает подготовку к весенней части первенства ПФЛ в турецком Белеке на полях отеля Papillon. Самарцы провели уже пять контрольных матчей в рамках учебно-тренировочного сбора.

В первых двух играх "КС-2" уступили с одинаковым счетом 0:1 - "Таразу" из Казахстана и другому участнику ПФЛ - "Мурому". Затем самарцы сыграли вничью 1:1 с "Нефтехимиком" (гол на счету Дмитрюка)` и уступили датскому клубу "Карлслунде" - 1:2 (гол с пенальти забил Визнович).

Также "Крылья Советов-2" проводили контрольную игру с клубом "КАМАЗ". Пропустив первыми уже в самом начале встречи, самарцы отыгрались и на последних минутах матча вырвали победу - 2:1.

В концовке первого тайма у волжан отличился Егор Рыжов, а под занавес матча победный гол записал на свой счет Данила Смирнов.

Сбор в Белеке для "КС-2" продлится до 18 марта, сообщает официальный сайт клуба.

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