Четыре игрока БК "Самара" стали кандидатами в сборную России

В Москве, 13 марта, состоялось заседание тренерского совета Российской федерации баскетбола по мужским сборным.В ходе заседания были одобрены планы подготовки сборных к первенствам Европы, а также утверждены списки кандидатов и тренеров.
В число кандидатов в сборную России U20 включены четыре игрока БК "Самара": Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко и Агасий Тоноян.
Кроме того, было принято решение, что у каждой юношеской сборной будет свой куратор со стороны Тренерского совета. Куратором сборной U20 назначен заслуженный тренер СССР, главный тренер БК "Самара" Сергей Зозулин, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.