Четыре игрока БК "Самара" стали кандидатами в сборную России

В Москве, 13 марта, состоялось заседание тренерского совета Российской федерации баскетбола по мужским сборным.В ходе заседания были одобрены планы подготовки сборных к первенствам Европы, а также утверждены списки кандидатов и тренеров.

В число кандидатов в сборную России U20 включены четыре игрока БК "Самара": Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко и Агасий Тоноян. Кроме того, было принято решение, что у каждой юношеской сборной будет свой куратор со стороны Тренерского совета. Куратором сборной U20 назначен заслуженный тренер СССР, главный тренер БК "Самара" Сергей Зозулин, сообщает официальный сайт самарского клуба.