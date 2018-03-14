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Баскетбол Спорт

Четыре игрока БК "Самара" стали кандидатами в сборную России

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве, 13 марта, состоялось заседание тренерского совета Российской федерации баскетбола по мужским сборным.В ходе заседания были одобрены планы подготовки сборных к первенствам Европы, а также утверждены списки кандидатов и тренеров.

В число кандидатов в сборную России U20 включены четыре игрока БК "Самара": Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко и Агасий Тоноян.

Кроме того, было принято решение, что у каждой юношеской сборной будет свой куратор со стороны Тренерского совета. Куратором сборной U20 назначен заслуженный тренер СССР, главный тренер БК "Самара" Сергей Зозулин, сообщает официальный сайт самарского клуба.

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