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Строительство Строительство и недвижимость

Казанский "Унистрой": "Мы не приобрели в Самаре ни одного участка под строительство"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2015 году впервые стало известно, что крупнейший застройщик Татарстана, холдинг "Унистрой" заинтересован в строительстве жилья в Самаре. За это время были неоднократно анонсированы разные планы. О реальных проектах компании, перспективах работы в Самаре и в других городах, корреспонденту портала "Волга Ньюс" рассказал коммерческий директор "Унистроя" Искандер Юсупов.

Фото: предоставлено компанией

— В сентябре прошлого года были заявлены планы о строительстве нового жилого комплекса в Самаре на ул. М. Горького (стрелке рек Волги и Самары — прим. ВН). Когда "Унистрой" планирует приступить к реализации проекта?

— К сожалению, в публичную плоскость попала не совсем достоверная информация. Мы действительно рассматривали эту площадку в качестве перспективной, но увы — не сложилось. Земельный участок мы не приобрели.

— Почему?

— Пока мы не достигли согласия в процессе переговоров. Сейчас продолжаем поиски подходящего места, в Самаре работает наша команда, и периодически мы рассматриваем разные варианты, но пока без конкретных результатов: где-то локация не подходящая, где-то стоимость, на наш взгляд, завышена.

Поэтому в Самаре мы пока не приобрели ни одного участка. Но наши планы актуальны, пока мы не поставили точку в этом вопросе.

— Не так давно, в феврале, в СМИ появилась информация, что некая компания из Татарстана планирует построить торговый центр на месте бывшего Завода клапанов. Вы имеете отношение к этому проекту?

— В структуре нашей компании, есть подразделение, которое занимается строительством коммерческих площадей. Но абсолютно точно могу сказать, что это не наша площадка, не наш проект.

— В Самаре давно существует проблема дефицита площадок под строительство жилья. По этой причине в центре преобладает точечная застройка и многие застройщики развивают проекты за городской чертой. Какой район города вам наиболее интересен? Рассматриваете ли возможным взяться за проекты, предполагающие расселение аварийного фонда в центре или свое участие в проекте "Пять кварталов"?

— Мы не акцентируем свое внимание на центре города. Да, для наших проектов и ценовой политики — это наиболее подходящая локация, но четких границ поиска у нас нет. Нас интересуют места, где люди будут покупать жилье комфорт — класса, где оно будет востребовано.

К слову, в Казани практически нет возможности строить комплексно в центре города, это всегда были просто социально активные районы города. И сейчас мы уже вышли за городскую черту: десять минут пути, но тем не менее это уже не Казань.

Казанский "Унистрой" может стать собственником земельных участков вокруг стрелки рек Волги и Самары Казанский "Унистрой" может стать собственником земельных участков вокруг стрелки рек Волги и Самары
Ряд площадок, прилегающих к стрелке рек Волги и Самары, готовится приобрести казанский девелопер "Унистрой", известный проектами в области эконом-жилья, пишет "Самарское обозрение".

Кроме того, мы сейчас реализуем проекты комплексного освоения территорий и это не один-два дома, а полноценные микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой. Нам не хочется строить просто "коробки", для нас важно создавать такой продукт, которым можно было бы гордиться, это касается и внешних характеристик наших домов, и наполнения среды проживания, и качества строительства.

Что касается расселения: мы проходили через похожие вещи в Казани и, разумеется, в этом нет ничего приятного для девелопера, это непростая задача. Весь этот процесс сказывается на сроках реализации и экономике строительства. Я думаю вообще сложно найти девелопера, который с радостью согласится расселять целые районы и при этом построит хорошее жилье по доступной цене.

Про "Пять кварталов" мы слышали. На мой взгляд, было бы правильно, если проекты, связанные с расселением, реализовывались с помощью властей. И если власти выставляют застройщикам четкие критерии к проекту, то было бы правильно, если бы предоставлялись какие-то льготы по цене приобретения либо подключения к сетям.

Но это мой поверхностный взгляд без глубокого погружения в проект. Я не очень хорошо знаком с районами Самары, был последний раз полтора года назад. Но общее впечатление — интересный город с богатой историей. Самара, безусловно, заслуживает качественное и функциональное жилье. Мы рассматриваем городские районы с высокой социальной активностью.

— Четыре года назад вы вышли на рынок Тольятти с проектом ЖК "Южный бульвар".

— Собственно мы и зашли в Тольятти, выбрав Самарскую область в качестве наиболее интересного нам региона. Просто с Самарой пока не сложилось.

— Как вы оцениваете свои позиции в Тольятти?

— Мы занимаем седьмое место по объемам текущего строительства в Самарской области, и это хороший результат для иногородней компании. Не скрою, продажи в Тольятти идут сложнее, чем в Казани, так как наша стоимость выше среднерыночной по городу — 43-45 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как другие продают за 29-35 тысяч рублей, сам рынок тоже не так активен.

Но у нас нет задачи побыстрее построить и распродать. Мы задали рынку новую планку, наполнив "Южный бульвар" теми же преимуществами, что и свои казанские проекты: от современных детских площадок до зоны барбекю и территории для выгула. Продавать дешевле — значит строить жилье уровнем ниже, а это противоречит идеологии компании.

Мы получаем заряд позитивной энергии через отклики наших тольяттинских покупателей ни с чем не сравним, это очень вдохновляет и мы стараемся для наших жителей.  Сейчас мы близки к экватору: почти готов седьмой из четырнадцати запланированных домов. Думаю закончим в 2022 году. Тольяттинский проект — хороший опыт, мы многое поняли и учли на будущее.

— И ближайшее будущее — ЖК "Венский лес" в Уфе. Расскажите о проекте. Какая будет ценовая политика и насколько в регионе высокая конкуренция на рынке недвижимости?

— Получилось так, что участок в Уфе мы нашли раньше, чем в Самаре. В феврале получили разрешение на строительство, сейчас ждем от города заключение о соответствии проекта.

"Венский лес" очень удачно расположен: в центре города и в то же время недалеко от леса и реки (район "Зеленая роща", прим.ред). Строительство планируем начать в конце марта — начале апреля. Стоимость квадратного метра будет зависеть от этапа строительства и площади жилья — от 70 тысяч рублей за квадратный метр и выше. Примерно по тем же ценам мы продаем наши проекты в Казани.

Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького
Казанская девелоперская компания "Унистрой" намерена в 2017 году начать строительство жилого комплекса из нескольких домов комфорт-класса в районе ул. М. Горького. Об этом представители компании рассказали 30 ноября на круглом столе "Город будущего: что будем строить и кому продавать".

Мне очень нравится этот проект, он в духе нашего времени, очень классный: переменная этажность, большие окна, корзины для внешней установки кондиционеров, закрытая территория, встроенный детский сад. Надеемся, что мы привнесем свой вклад в развитие города и региона.

Мы не планируем конкурировать с кем-то. Для нас более свойственно общаться с партнерами по рынку, мы обмениваемся позитивным и негативным опытом. Надеемся, что выстроим коммуникацию с застройщиками и из других регионов. У каждого проекта свой покупатель, и лучше, когда девелопер думает не о том, как конкурировать, а о том, как сделать продукт лучше для своего клиента.

— Региональная экспансия будет продолжена? Какие города вам наиболее интересны?

— Помимо Самары в наших планах есть — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Сейчас изучаем возможные варианты, подбираем земельные участки. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 190 тысяч квадратных метров, стабильно входим в двадцатку самых крупных застройщиков страны. Компания растет, и географическое развитие закономерно. 

— По какому принципу подбирали регионы?

— Над этим направлением у нас работает целая команда ребят. В целом при подборе анализируем массу факторов: демография, зарплата, миграция населения, экономические показатели, динамика продаж на рынке жилья и т. п.

— Во время поездки в Казань мне удалось посмотреть несколько ваших проектов и их нельзя назвать скучными. Стилистические и архитектурные приемы очень разнообразны. Проектированием занимаются сотрудники компании или вы сотрудничаете с архитектурными бюро?

— Спасибо. Раньше всегда проектировали силами местных проектных организаций, но к уфимскому проекту привлекли талантливых ребят из Екатеринбурга — проектное бюро OSA. Интересная практика и хороший результат. Мы также рассматриваем и Екатеринбург в качестве перспективного города для строительства жилья. Он очень динамично развивается.

— В прошлом году на строительном рынке произошло немало изменений: компенсационный фонд дольщиков, заявление о возможном переходе на проектное финансирование. Вы поддерживаете эти изменения?

— Компенсационный фонд дольщиков был необходим, хотя надежные девелоперы и так страховали все договоры долевого участия. Застройщики включают расходы на взносы в стоимость квадратного метра, но они не сильно бьют по карману потребителей.

Для сравнения: при классическом страховании затраты в год были 0,6-0,8% от стоимости каждого договора, а с фондом они выросли до 1,2%.

Что касается проектного финансирования, то мы давно работаем по этой схеме, она позволяет не ждать покупательского спроса, обеспечивать ритмичное финансирование проекта и сдавать все в срок. Но если всех застройщиков обяжут работать по ней, то с рынка уйдут многие компании, просто не получив поддержки от банков.

Например, в прошлом году в Татарстане из всех заявок банки одобрили проекты только двух застройщиков. И это очень мало в разрезе всего регионального рынка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 14:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

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