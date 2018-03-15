Пропавших самарчанок, скрывавшихся в Оренбурге, подозревают в незаконном обороте наркотиков

Двух жительниц пос. Управленческий Юлию Федотову и Елизавету Лапшинскую, которые 9 марта ушли из дома и спустя несколько дней были обнаружены в Оренбургской области, подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Занимавшиеся розыском пропавших сотрудники полиции выяснили, что женщины уехали на такси в соседний регион, где были задержаны коллегами из территориального органа внутренних дел по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что женщины пустились в бега из-за угроз, поступавших одной из них от людей, с которыми она вела бизнес.

В настоящее время они взяты под стражу.