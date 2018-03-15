На развитие сельских территорий губернии в 2018 г. направят более 505 млн рублей

В 2018 г. на реализацию мероприятий госпрограммы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий региона на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" предусмотрены бюджетные средства в объеме 505,2 млн рублей.

В том числе из областного бюджета - 365,8 млн руб., из федерального бюджета - 139,4 млн руб., сообщила пресс-служба регионального минсельхоза. Указанные средства господдержки позволят достичь следующих результатов: ввести (приобрести) 5,4 тыс. кв. м, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами - 3,8 тыс. кв. м;

предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 203 семьям сельских жителей, в том числе 147 молодой семье (молодому специалисту);

построить два фельдшерско-акушерских пункта в Алексеевском и Борском районах;

построить две универсальные спортивные площадки в Красноярском и Сергиевском районах;

ввести в эксплуатацию 5,1 км газопроводов в Кинельском, Ставропольском и Сызранском районах;

ввести в эксплуатацию 5,5 км водопроводов в Нефтегорском и Исаклинском районах;

реализовать два проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан в Большеглушицком и Красноармейском районах;

завершить два проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку (в селе Кинель-Черкассы и селе Пестравка), начать реализацию двух проектов комплексной застройки (в селе Кошки и поселке Сургут). Кроме того, на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности предусмотрено 386,4 млн руб., в том числе из областного бюджета - 234,3 млн руб., из федерального бюджета - 152,1 млн рублей. Данные средства позволят построить автомобильные дороги в муниципальных районах Алексеевский, Борский, Кинель-Черкасский, Сергиевский и Хворостянский общей протяженностью 12,5 км.