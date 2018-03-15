16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-партнер ГК "СОК" построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей "Кристалл-Лефортово" планирует остановить самарский завод "Родник" На развитие сельских территорий губернии в 2018 г. направят более 505 млн рублей Маслозавод "Похвистневский" спустя шесть лет смог вернуть имущество в конкурсную массу Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

АПК и пищепром Экономика и бизнес

На развитие сельских территорий губернии в 2018 г. направят более 505 млн рублей

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати

В 2018 г. на реализацию мероприятий госпрограммы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий региона на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" предусмотрены бюджетные средства в объеме 505,2 млн рублей.

В том числе из областного бюджета - 365,8 млн руб., из федерального бюджета - 139,4 млн руб., сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Указанные средства господдержки позволят достичь следующих результатов:

  • ввести (приобрести) 5,4 тыс. кв. м, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами - 3,8 тыс. кв. м;
  • предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 203 семьям сельских жителей, в том числе 147 молодой семье (молодому специалисту);
  • построить два фельдшерско-акушерских пункта в Алексеевском и Борском районах;
  • построить две универсальные спортивные площадки в Красноярском и Сергиевском районах;
  • ввести в эксплуатацию 5,1 км газопроводов в Кинельском, Ставропольском и Сызранском районах;
  • ввести в эксплуатацию 5,5 км водопроводов в Нефтегорском и Исаклинском районах;
  • реализовать два проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан в Большеглушицком и Красноармейском районах;
  • завершить два проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку (в селе Кинель-Черкассы и селе Пестравка), начать реализацию двух проектов комплексной застройки (в селе Кошки и поселке Сургут).

Кроме того, на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности предусмотрено 386,4 млн руб., в том числе из областного бюджета - 234,3 млн руб., из федерального бюджета - 152,1 млн рублей.

Данные средства позволят построить автомобильные дороги в муниципальных районах Алексеевский, Борский, Кинель-Черкасский, Сергиевский и Хворостянский общей протяженностью 12,5 км.

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

АПК&Пищепром №7

АПК&Пищепром №6

АПК&Пищепром №5

АПК&Пищепром №4

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Фото на сайте

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1