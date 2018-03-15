В Сызрани полицейские выясняют обстоятельства гибели трех телят под поездом

В среду, 14 марта, около полудня на перегоне станция Просковьино - станция Канадей поездом-путеизмерителем были сбиты три теленка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По данным полицейских, животные сбежали с частного подворья одного из местных жителей. В результате столкновения они погибли на месте происшествия, а подвижной состав получил повреждения.

В частности, известно, что у локомотива оторвался смотровой люк и повредились элементы тормозной системы, у вагона погнулись тяги измерительных тележек и регулировочная вилка.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.