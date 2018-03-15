В Сызрани полицейские выясняют обстоятельства гибели трех телят под поездом

В среду, 14 марта, около полудня на перегоне станция Просковьино - станция Канадей поездом-путеизмерителем были сбиты три теленка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
По данным полицейских, животные сбежали с частного подворья одного из местных жителей. В результате столкновения они погибли на месте происшествия, а подвижной состав получил повреждения.
В частности, известно, что у локомотива оторвался смотровой люк и повредились элементы тормозной системы, у вагона погнулись тяги измерительных тележек и регулировочная вилка.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?