16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-партнер ГК "СОК" построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей "Кристалл-Лефортово" планирует остановить самарский завод "Родник" На развитие сельских территорий губернии в 2018 г. направят более 505 млн рублей Маслозавод "Похвистневский" спустя шесть лет смог вернуть имущество в конкурсную массу Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

АПК и пищепром Экономика и бизнес

В развитие села в 2017 г. вложено более 401 млн рублей

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 108
Версия для печати

В 2017 г. на реализацию мероприятий госпрограммы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий региона на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" было направлено 401,7 млн рублей.

В том числе из федерального бюджета - 159,2 млн руб., из областного - 242,5 млн руб., сообщает региональный минсельхоз.

Выделенные в 2017 г. бюджетные средства на мероприятия Государственной программы позволили достичь следующих результатов:

  • предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 88 семьям сельских жителей, в том числе 63 молодым семьям и молодым специалистам;
  • ввести (приобрести) 5,6 тыс. кв. м, в том числе 3,9 тыс. кв. м молодыми семьями и молодыми специалистами;
  • построить четыре фельдшерско-акушерских пункта в муниципальных районах Волжский, Камышлинский, Сергиевский, Челно-Вершинский;
  • построить четыре универсальные спортивные площадки в Безенчукском, Больше-Глушицком, Похвистневском и Клявлинском районах;
  • ввести в эксплуатацию 10,3 км газопроводов в Кинельском, Кинель-Черкасском, Хворостянском районах;
  • ввести в эксплуатацию 8,5 км водопроводов в Нефтегорском и Приволжском районах;
  • завершить реализацию двух проектов комплексной застройки (в Хворостянке и Сергиевске) и начать реализацию двух проектов комплексной застройки (в Кинель-Черкассах и Пестравке);
  • реализовать девять проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан в Алексеевском, Богатовском, Кинельском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском (два проекта), Сергиевском и Шигонском районах, что на два проекта больше запланированного количества.

Кроме того, на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности было выделено 35,2 млн руб., в том числе из областного бюджета 20 млн, из федерального - 15,23 млн рублей.

Указанные средства позволили построить автомобильную дорогу Самара - Волгоград - Звезда - Покровка в Безенчукском районе протяженностью 1,3 километра.

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

АПК&Пищепром №7

АПК&Пищепром №6

АПК&Пищепром №5

АПК&Пищепром №4

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Фото на сайте

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1