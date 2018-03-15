В развитие села в 2017 г. вложено более 401 млн рублей

В 2017 г. на реализацию мероприятий госпрограммы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий региона на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" было направлено 401,7 млн рублей.

В том числе из федерального бюджета - 159,2 млн руб., из областного - 242,5 млн руб., сообщает региональный минсельхоз. Выделенные в 2017 г. бюджетные средства на мероприятия Государственной программы позволили достичь следующих результатов: предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 88 семьям сельских жителей, в том числе 63 молодым семьям и молодым специалистам;

ввести (приобрести) 5,6 тыс. кв. м, в том числе 3,9 тыс. кв. м молодыми семьями и молодыми специалистами;

построить четыре фельдшерско-акушерских пункта в муниципальных районах Волжский, Камышлинский, Сергиевский, Челно-Вершинский;

построить четыре универсальные спортивные площадки в Безенчукском, Больше-Глушицком, Похвистневском и Клявлинском районах;

ввести в эксплуатацию 10,3 км газопроводов в Кинельском, Кинель-Черкасском, Хворостянском районах;

ввести в эксплуатацию 8,5 км водопроводов в Нефтегорском и Приволжском районах;

завершить реализацию двух проектов комплексной застройки (в Хворостянке и Сергиевске) и начать реализацию двух проектов комплексной застройки (в Кинель-Черкассах и Пестравке);

реализовать девять проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан в Алексеевском, Богатовском, Кинельском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском (два проекта), Сергиевском и Шигонском районах, что на два проекта больше запланированного количества. Кроме того, на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности было выделено 35,2 млн руб., в том числе из областного бюджета 20 млн, из федерального - 15,23 млн рублей. Указанные средства позволили построить автомобильную дорогу Самара - Волгоград - Звезда - Покровка в Безенчукском районе протяженностью 1,3 километра.