В Волгоградской области задержаны самарцы с крупной партией наркотика

На 88 км автодороги федерального значения А-260 в Калачевском районе Волгоградской области задержаны двое жителей Самары.

28-летний мужчина и его 27-летняя сожительница перевозили крупную партию наркотических средств. У них изъяли более 0,5 кг амфетамина.

Полицейские установили, что пара в качестве курьеров занималась закладками различных наркотиков: амфетамина, ЛСД, МДМА на территории ряда регионов России. С ними работали и другие лица, выступавшие в качестве раскладчиков, двоих из которых позже задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1. УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере по предварительному сговору"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.