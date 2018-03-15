16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Речной скоростной маршрут Самара - Сызрань в этом году работать не будет Как будет ходить общественный транспорт в период ЧМ-2018 В связи с испытанием трамвайной линии, ведущей к стадиону, на три часа закроют движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 мкрн Сервисом доставки еды довольны 90% самарцев "Авиаотель" рядом с аэропортом Курумоч выставили на продажу за 160 млн рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

По программе БКД в 2018 г. отремонтируют шесть объектов на федеральных автодорогах области

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати

В рамках выполнения программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД) в 2018 г. будут отремонтированы шесть объектов на федеральных дорогах Самарской области, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Это устройство защитных слоев на участках а/д М-5 "Урал" в Красноярском районе (км 1014 - км 1016, км 1020 - км 1021 км, км 1024 - км 1026) и на подъездах к Самаре (с 6 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 30 км). На подъезде к Оренбургу с 52 по 72 км запланированы работы по фрезерованию, устройству основания из регенерированного материала, устройству нижних и верхних слоев покрытия, укреплению обочин и ремонту труб.

Кроме того, будут завершены работы на объекте комплексного обустройства М-5 "Урал" (устройство искусственного электроосвещения), а также продолжено строительство транспортной развязки на 974-м километре М-5 "Урал". Данные объекты находятся в пределах Самарско-Тольяттинской агломерации и внесены в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 2018 г. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как пояснили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор", данные объекты в ПКРТИ внесены справочно, без учета стоимости работ, то есть финансирование осуществляется из федерального бюджета и не входит в общую сумму выполнения работ в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" по Самарско-Тольяттинской агломерации.

В настоящий момент ведется процедура торгов по объектам ремонта, по окончании которой будут заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ с указанием сроков их проведения. На объекте строительства транспортной развязки на М-5 "Урал" в Тольятти (974 км) и на объекте устройства искусственного электроосвещения в н.п. Зеленовка работы уже ведутся.

Напомним, в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 г. по программе БКД отремонтируют 87 дорожных объектов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1