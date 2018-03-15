По программе БКД в 2018 г. отремонтируют шесть объектов на федеральных автодорогах области

В рамках выполнения программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД) в 2018 г. будут отремонтированы шесть объектов на федеральных дорогах Самарской области, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Это устройство защитных слоев на участках а/д М-5 "Урал" в Красноярском районе (км 1014 - км 1016, км 1020 - км 1021 км, км 1024 - км 1026) и на подъездах к Самаре (с 6 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 30 км). На подъезде к Оренбургу с 52 по 72 км запланированы работы по фрезерованию, устройству основания из регенерированного материала, устройству нижних и верхних слоев покрытия, укреплению обочин и ремонту труб.
Кроме того, будут завершены работы на объекте комплексного обустройства М-5 "Урал" (устройство искусственного электроосвещения), а также продолжено строительство транспортной развязки на 974-м километре М-5 "Урал". Данные объекты находятся в пределах Самарско-Тольяттинской агломерации и внесены в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 2018 г. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Как пояснили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор", данные объекты в ПКРТИ внесены справочно, без учета стоимости работ, то есть финансирование осуществляется из федерального бюджета и не входит в общую сумму выполнения работ в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" по Самарско-Тольяттинской агломерации.
В настоящий момент ведется процедура торгов по объектам ремонта, по окончании которой будут заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ с указанием сроков их проведения. На объекте строительства транспортной развязки на М-5 "Урал" в Тольятти (974 км) и на объекте устройства искусственного электроосвещения в н.п. Зеленовка работы уже ведутся.
Напомним, в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 г. по программе БКД отремонтируют 87 дорожных объектов.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.