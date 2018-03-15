По программе БКД в 2018 г. отремонтируют шесть объектов на федеральных автодорогах области

В рамках выполнения программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД) в 2018 г. будут отремонтированы шесть объектов на федеральных дорогах Самарской области, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Это устройство защитных слоев на участках а/д М-5 "Урал" в Красноярском районе (км 1014 - км 1016, км 1020 - км 1021 км, км 1024 - км 1026) и на подъездах к Самаре (с 6 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 30 км). На подъезде к Оренбургу с 52 по 72 км запланированы работы по фрезерованию, устройству основания из регенерированного материала, устройству нижних и верхних слоев покрытия, укреплению обочин и ремонту труб.

Кроме того, будут завершены работы на объекте комплексного обустройства М-5 "Урал" (устройство искусственного электроосвещения), а также продолжено строительство транспортной развязки на 974-м километре М-5 "Урал". Данные объекты находятся в пределах Самарско-Тольяттинской агломерации и внесены в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 2018 г. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как пояснили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор", данные объекты в ПКРТИ внесены справочно, без учета стоимости работ, то есть финансирование осуществляется из федерального бюджета и не входит в общую сумму выполнения работ в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" по Самарско-Тольяттинской агломерации.

В настоящий момент ведется процедура торгов по объектам ремонта, по окончании которой будут заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ с указанием сроков их проведения. На объекте строительства транспортной развязки на М-5 "Урал" в Тольятти (974 км) и на объекте устройства искусственного электроосвещения в н.п. Зеленовка работы уже ведутся.

Напомним, в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 г. по программе БКД отремонтируют 87 дорожных объектов.