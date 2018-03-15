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Экология Общество

В Самаре открылась экологическая фотовыставка "Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка "Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна" открылась в среду, 14 марта, в мультимедийном парке "Россия - Моя история" в ТЦ "Гудок".

Здесь можно было встретить множество школьных групп, и не только из Самары, но и из Казахстана, Башкирии. Все они пришли на открытие фотовыставки "Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна", посвященной 100-летию заповедной системы в нашей стране и 90-летию Жигулевского заповедника.

За короткое время гости совершили виртуальное путешествие по 47 российским заповедникам и национальным паркам. Всего же на территории России находится более 100 заповедников.

В экспозиции представлено свыше 200 фотографий с потрясающими видами российских лесов, гор, рек и озер, с изображением редких животных и растений. Тут же можно было узнать немало интересного о заповедниках России.

В том числе об одном из самых необычных заповедников, который размещается в Убсунурском котловане, окруженном горным массивом. Уникальность этого места - в том, что здесь, на небольшой территории, представлены практически все природные зоны России, включая тайгу и пустыню. Здесь тесно соседствуют животные и растения, которые вместе не встречаются больше нигде.

На выставке можно познакомиться с особо охраняемыми природными территориями Самарского края, узнать о правилах их посещения, а также с помощью экскурсоводов придумать себе собственный "Заповедный маршрут".

А еще можно узнать, например, о необычной лесной опытной станции, которая находится в Бузулукском бору; о природных объектах, ставших символами нашего края: о горе Стрельная и Каменной чаше с возведенной поблизости часовней в честь Николая Чудотворца. Можно узнать здесь и о реликтовых и эндемичных растениях, и о редких животных, которые водятся в Самарской области, - таких, как орлан-белохвост, куница, болотная черепаха и бабочка павлиний глаз. Фотографии их также представлены на выставке.

Символом Жигулевского заповедника является забавный зверек - барсук. На прошедшей после открытия выставки встрече с Юрием Краснобаевым, директором заповедника, самарские дети передали Барсуку послания - с рисунками и рассказами о самых красивых местах в Самарском крае, увиденных ими.

Юрий Петрович пообещал передать все эти послания по назначению. В свою очередь, он рассказал гостям выставки о том, как живет природный парк сегодня, о его маршрутах и программах, которые предполагается реализовать совместно с мультимедийным парком "Россия - моя история".

А в завершение встречи гости посмотрели фильм "Бриллианты для моих муравьев", который стал одним из открытий последнего фестиваля документального кино "Соль земли", прошедшего в Самаре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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