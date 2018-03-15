По факту гибели людей при пожаре на ул. Мориса Тореза возбуждено уголовное дело

Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мужчин на пожаре в квартире на ул. Мориса Тореза в Самаре, сообщают в ведомстве.

Напомним, пожар в квартире на ул. Мориса Тереза произошел 17 февраля. После тушения огня были обнаружены тело 29-летнего мужчины, а также тело 80-летнего хозяина квартиры, который скончался до приезда "скорой", как уточнили в следствии, от отравления окисью углерода.

Возбужденное по факту трагедии уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"Согласно заключению эксперта, пожар возник в результате источника открытого пламени, воздействующего на горючую среду, либо тлеющего табачного изделия", - сообщают в региональном СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.