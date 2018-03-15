Жительницу Самары обвиняют в пяти кражах из торговых павильонов

В Самаре 30-летнюю местную жительницу обвиняют в серии краж из торговых павильонов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

С 16 по 20 октября 2017 г. из нескольких торговых павильонов в Кировском районе пропали в сумме более 700 тыс. рублей. Первое заявление о краже поступило в полицию 16 октября, еще четыре хищения были совершены в ночь с 19 на 20 октября. По каждой из пяти краж возбудили уголовные дела.

Сотрудники уголовного розыска, осмотрев места преступлений и записи камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что во всех случаях действовал один человек. Подозреваемой оказалась жительница города, уже попадавшая в поле зрения полицейских. Женщину задержали. Она дала признательные показания и рассказала, что похищенные деньги потратила, в том числе на продукты и одежду.

Сейчас уголовные дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения.