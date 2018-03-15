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ДТП Происшествия

В центре Самары автомобилистка на Nissan сбила трехлетнего ребенка

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 14 марта в Самаре под колеса автомобиля попал ребенок, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В 8:00 42-летняя водитель Nissan Tiida напротив дома № 176 по ул. Садовой на нерегулируемом пешеходном переходе сбила трехлетнего мальчика, который шел с отцом.

Ребенка госпитализировали с травмами головы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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