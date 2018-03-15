В центре Самары автомобилистка на Nissan сбила трехлетнего ребенка

Утром 14 марта в Самаре под колеса автомобиля попал ребенок, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В 8:00 42-летняя водитель Nissan Tiida напротив дома № 176 по ул. Садовой на нерегулируемом пешеходном переходе сбила трехлетнего мальчика, который шел с отцом.

Ребенка госпитализировали с травмами головы.