В Самаре пройдет научно-популярная лекция о математике

29 марта в Самаре доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Алексей Савватеев выступит с научно-популярными лекциями о математике. Слушатели вместе со спикером повторят путь становления математической науки от теоремы Пифагора и задачи о целых (Пифагоровых) треугольниках, к задаче о решениях уравнений в радикалах, до четырех знаменитых проблем в теории построений циркулем и линейкой.

Кроме того, Алексей Савватеев расскажет о новейших математических достижениях мировой цивилизации. В последние годы достигнут значительный прогресс в решении некоторых старых задач, а также целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решенными в общих чертах. Речь пойдет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Теореме Ферма.

На закуску всем присутствующим предложат математический пирог: в 2016 году решена задача о справедливом дележе пирога на N гостей. Слушатели познакомятся с формулировкой этой задачи, стоящей на стыке чистой математики и экономики.

Алексей Савватеев - математик, доктор физико-математических наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института, научный руководитель Кавказского Математического Центра, открытого в Адыгейском Государственном Университете совместно с МФТИ, активный популяризатор математики. Автор книги "Математика для гуманитариев. Живые лекции", а также проекта "100 уроков математики" для широкого круга мотивированных школьников.

Участие бесплатное, обязательна регистрация: https://startupsamara.timepad.ru/event/669962/.

Открытая лекция организована Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и стартап-центра Самарского университета.