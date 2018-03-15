В Самаре пройдет научно-популярная лекция о математике

29 марта в Самаре доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Алексей Савватеев выступит с научно-популярными лекциями о математике. Слушатели вместе со спикером повторят путь становления математической науки от теоремы Пифагора и задачи о целых (Пифагоровых) треугольниках, к задаче о решениях уравнений в радикалах, до четырех знаменитых проблем в теории построений циркулем и линейкой.
Кроме того, Алексей Савватеев расскажет о новейших математических достижениях мировой цивилизации. В последние годы достигнут значительный прогресс в решении некоторых старых задач, а также целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решенными в общих чертах. Речь пойдет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Теореме Ферма.
На закуску всем присутствующим предложат математический пирог: в 2016 году решена задача о справедливом дележе пирога на N гостей. Слушатели познакомятся с формулировкой этой задачи, стоящей на стыке чистой математики и экономики.
Алексей Савватеев - математик, доктор физико-математических наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института, научный руководитель Кавказского Математического Центра, открытого в Адыгейском Государственном Университете совместно с МФТИ, активный популяризатор математики. Автор книги "Математика для гуманитариев. Живые лекции", а также проекта "100 уроков математики" для широкого круга мотивированных школьников.
Участие бесплатное, обязательна регистрация: https://startupsamara.timepad.ru/event/669962/.
Открытая лекция организована Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и стартап-центра Самарского университета.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!