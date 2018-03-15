АО "Транснефть - Приволга" реализовало комплекс мероприятий в рамках Года экологии

В АО "Транснефть - Приволга" в 2017 году, который был объявлен в организациях системы ПАО "Транснефть", как во всей России и Годом экологии, реализован значительный комплекс мероприятий в области экологической безопасности. На эти цели было направлено более 555 млн рублей.

Основные финансовые вложения были осуществлены в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта и инвестиционной программы АО "Транснефть - Приволга". Обществом была проведена реконструкция очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод НПС "Любецкая" Самарского РНУ. Также в рамках реализации инвестиционного проекта "Юг" 2-й этап. "Строительство МНПП Волгоград — Тихорецк" построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод на ГПС "Тингута".

Для оснащения производственных объектов акционерного общества специальной техникой и материалами, применяемыми при ликвидации последствий возможных аварийных разливов нефти, были приобретены 1700 м. п. боновых заграждений, сорбирующего материала в количестве 2000 кг на общую сумму более 4,9 млн руб.

Неотъемлемой частью экологической политики АО "Транснефть - Приволга" является восполнение биологических ресурсов при проведении плановых ремонтных работ, реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами. С этой целью в прошлом году в Саратовское, Волгоградское, Нижнекамское водохранилища, Азово-Черноморский бассейн и реку Медведица было выпущено около 570 тыс. штук молоди сазана, 172 тыс. штук толстолобика и 160 тыс. молоди стерляди.

Специалисты четырех аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля проводят постоянный мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в зоне влияния производственных объектов, отбор и анализ выбросов вредных веществ в атмосферу и мониторинг состояния земельных ресурсов на объектах и на линейной части магистральных нефтепроводов. Всего в 2017 году ими выполнено около 52 тыс. анализов. Результатом проводимых экологических мероприятий за прошедший год стало снижение удельных выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов, на 1%.

На предприятии внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), соответствие которой ежегодно подтверждается инспекционными аудитами. В апреле 2017 года действующий сертификат СЭМ был проверен, а деятельность объектов АО "Транснефть - Приволга" признана соответствующей критериям стандарта ISO 14001:2004.

В рамках Года экологии было также проведено 15 субботников в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга", в том числе по очистке водоохранных зон на подводных переходах МН через реки Малый и Большой Караман, Иргиз, Маянга. В Самарской и Волгоградской областях проведены акции по посадке деревьев и по пропаганде экологически-ориентированного образа жизни. В прошлом году компания была награждена несколькими дипломами за достижения в области экологии.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование продолжают оставаться одними из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть - Приволга" и в 2018 году. В планах нынешнего года ввод очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Красный Яр" в Волгоградском РНУ, экологические субботники во всех подразделениях, восполнение водных биоресурсов рек и водохранилищ в зоне ответственности предприятия, инспекционный аудит системы экологического менеджмента, который состоится в апреле 2018 года.