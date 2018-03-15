Вскрытие рек в Самарской области ожидается в начале апреля

В четверг, 15 марта, начальник Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова озвучила прогноз на предстоящее весеннее половодье.
По ее словам, максимальные уровни воды ожидаются в пределах и выше нормы на 20-117 см, на реках Большой и Малый Кинель - ниже нормы на 30-57 см. Вскрытие рек ожидается в первой декаде апреля, то есть в обычные сроки.
"Приблизительно половодье будет таким же, как в прошлом году, - говорит Людмила Анурова. - Оно прошло спокойно, были подтоплены низководные мосты (но это обычное дело для любого половодья), а также дачные массивы. В этом году мы ожидаем подтопления в период подъема весенних вод в 16 районах и 58 населенных пунктах. Это пойменные участки рек, дачные массивы, низководные мосты. Но это не значит, что 58 населенных пунктов полностью будут залиты водой - только территории, которые прилегают к водным объектам. Также при интенсивном снеготаянии могут быть подтопления талыми водами".
Осеннее увлажнение по бассейну Волги составило 84-163% от нормы, по бассейну Камы - 81-104%, что больше, чем в прошлом году.
На 15 марта уровень воды у Тольятти составляет 52-75 мБс. Это выше нормы на 382 см и выше уровня прошлого года на четыре метра. Уровень воды у Самары - 29,07 мБс, что на 21 см выше нормы и на 17 см больше уровня 2017 года.
Толщина льда у Тольятти составляет 55 см - меньше нормы на 4 см. У Самары - 48 см при норме 41 см.
"Мы ожидаем, что очищение от льда Куйбышевского водохранилища произойдет в третьей декаде апреля, а Саратовского - в конце второй - начале третьей декады апреля. Это в пределах нормативных значений", - сообщила Анурова.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html