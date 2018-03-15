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Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов Вскрытие рек в Самарской области ожидается в начале апреля В Жигулевском заповеднике посчитали животных Плюсовые температуры воздуха в Самарской области ожидаются не раньше 27 марта В 2017 году национальный парк "Самарская Лука" посетило рекордное количество человек

Экология Общество

Вскрытие рек в Самарской области ожидается в начале апреля

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 марта, начальник Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова озвучила прогноз на предстоящее весеннее половодье.

По ее словам, максимальные уровни воды ожидаются в пределах и выше нормы на 20-117 см, на реках Большой и Малый Кинель - ниже нормы на 30-57 см. Вскрытие рек ожидается в первой декаде апреля, то есть в обычные сроки.

"Приблизительно половодье будет таким же, как в прошлом году, - говорит Людмила Анурова. - Оно прошло спокойно, были подтоплены низководные мосты (но это обычное дело для любого половодья), а также дачные массивы. В этом году мы ожидаем подтопления в период подъема весенних вод в 16 районах и 58 населенных пунктах. Это пойменные участки рек, дачные массивы, низководные мосты. Но это не значит, что 58 населенных пунктов полностью будут залиты водой - только территории, которые прилегают к водным объектам. Также при интенсивном снеготаянии могут быть подтопления талыми водами".

Осеннее увлажнение по бассейну Волги составило 84-163% от нормы, по бассейну Камы - 81-104%, что больше, чем в прошлом году.

На 15 марта уровень воды у Тольятти составляет 52-75 мБс. Это выше нормы на 382 см и выше уровня прошлого года на четыре метра. Уровень воды у Самары - 29,07 мБс, что на 21 см выше нормы и на 17 см больше уровня 2017 года.

Толщина льда у Тольятти составляет 55 см - меньше нормы на 4 см. У Самары - 48 см при норме 41 см.

"Мы ожидаем, что очищение от льда Куйбышевского водохранилища произойдет в третьей декаде апреля, а Саратовского - в конце второй - начале третьей декады апреля. Это в пределах нормативных значений", - сообщила Анурова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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