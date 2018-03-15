Вскрытие рек в Самарской области ожидается в начале апреля

В четверг, 15 марта, начальник Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова озвучила прогноз на предстоящее весеннее половодье.

По ее словам, максимальные уровни воды ожидаются в пределах и выше нормы на 20-117 см, на реках Большой и Малый Кинель - ниже нормы на 30-57 см. Вскрытие рек ожидается в первой декаде апреля, то есть в обычные сроки.

"Приблизительно половодье будет таким же, как в прошлом году, - говорит Людмила Анурова. - Оно прошло спокойно, были подтоплены низководные мосты (но это обычное дело для любого половодья), а также дачные массивы. В этом году мы ожидаем подтопления в период подъема весенних вод в 16 районах и 58 населенных пунктах. Это пойменные участки рек, дачные массивы, низководные мосты. Но это не значит, что 58 населенных пунктов полностью будут залиты водой - только территории, которые прилегают к водным объектам. Также при интенсивном снеготаянии могут быть подтопления талыми водами".

Осеннее увлажнение по бассейну Волги составило 84-163% от нормы, по бассейну Камы - 81-104%, что больше, чем в прошлом году.

На 15 марта уровень воды у Тольятти составляет 52-75 мБс. Это выше нормы на 382 см и выше уровня прошлого года на четыре метра. Уровень воды у Самары - 29,07 мБс, что на 21 см выше нормы и на 17 см больше уровня 2017 года.

Толщина льда у Тольятти составляет 55 см - меньше нормы на 4 см. У Самары - 48 см при норме 41 см.

"Мы ожидаем, что очищение от льда Куйбышевского водохранилища произойдет в третьей декаде апреля, а Саратовского - в конце второй - начале третьей декады апреля. Это в пределах нормативных значений", - сообщила Анурова.