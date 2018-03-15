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Экс-партнер ГК "СОК" построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей

КИНЕЛЬ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Биогрин" в конце января запустило производство древорастущих грибов на площадке бывшего свинокомплекса "Красный Ключ" в Кинельском районе.

Экс-партнер ГК "СОК" построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей Экс-партнер ГК "СОК" построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей
Фото: sadovodu.com

По словам гендиректора компании Владимира Филиппова, в строительство завода было инвестировано более 600 млн рублей. На предприятии выращивают экзотические для российского рынка грибы: королевские, вешенки - еринги, а также шиитаке, маитаке, шимеджи.

"Есть договоренности по поставке продукции в торговые сети и рестораны страны, также планируем экспортировать грибы за рубеж", - рассказал о планах Филиппов.

Возводить первую очередь комплекса по выращиванию древорастущих грибов "Биогрин" начал в 2016 году. Были построены ростовые помещения, котельные, цех приемки. Только на оборудование потребовалось 200 млн рублей. Производственные мощности первой очереди рассчитаны на 7 т грибов и 15 т субстрата в сутки.

В планах - строительство еще четырех очередей, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Общая стоимость проекта - 3,3 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "НПО Биогрин" принадлежит Владимиру Филиппову. Первоначально, в 2014 г., компания была зарегистрирована на Игоря Бабашинского, но он вышел из состава учредителей в 2016 году. Владимир Филиппов до января 2007 г. являлся директором дорожного направления группы "СОК", партнером группы по компании "Самарадорстрой" (СДС). После продажи акций предприниматель инвестировал собственные средства в строительный сектор и сельское хозяйство.

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