Экс-партнер ГК "СОК" построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей

ООО "Биогрин" в конце января запустило производство древорастущих грибов на площадке бывшего свинокомплекса "Красный Ключ" в Кинельском районе.

По словам гендиректора компании Владимира Филиппова, в строительство завода было инвестировано более 600 млн рублей. На предприятии выращивают экзотические для российского рынка грибы: королевские, вешенки - еринги, а также шиитаке, маитаке, шимеджи.

"Есть договоренности по поставке продукции в торговые сети и рестораны страны, также планируем экспортировать грибы за рубеж", - рассказал о планах Филиппов.

Возводить первую очередь комплекса по выращиванию древорастущих грибов "Биогрин" начал в 2016 году. Были построены ростовые помещения, котельные, цех приемки. Только на оборудование потребовалось 200 млн рублей. Производственные мощности первой очереди рассчитаны на 7 т грибов и 15 т субстрата в сутки.

В планах - строительство еще четырех очередей, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Общая стоимость проекта - 3,3 млрд рублей.