Самарцев приглашают на репетиции инклюзивного бала

В пятницу, 27 апреля, в самарском ДК "Заря" состоится региональный инклюзивный бал. Танцевальный вечер в седьмой раз объединит на площадке людей с ограниченными возможностями здоровья и не только. К участию приглашаются все желающие.
Идея мероприятия возникла в 2014 году у руководителя бального движения "Империя" Сергей Болдырева и директора "Инклюзивного клуба добровольцев" Алексея Транцева. Тогда было решено организовать культурный проект, адаптированный абсолютно для всех групп людей: с инвалидностью и без нее, умеющих танцевать и тех, кто боится показаться на публике нелепым.
Принять участие в инклюзивном бале может любой желающий. Для этого надо связаться с организаторами проекта (https://vk.com/ball_for_all), зарегистрироваться в качестве участника и, по желанию, посещать репетиции.
Занятия с педагогами бесплатные, встречи будут проходить еженедельно в течение месяца.
Участникам предстоит изучить тонкости полонеза, кадрили, польки, медленного и фигурного вальсов.
Мероприятие начнется в 16:00.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...