Самарцев приглашают на репетиции инклюзивного бала

В пятницу, 27 апреля, в самарском ДК "Заря" состоится региональный инклюзивный бал. Танцевальный вечер в седьмой раз объединит на площадке людей с ограниченными возможностями здоровья и не только. К участию приглашаются все желающие.

Идея мероприятия возникла в 2014 году у руководителя бального движения "Империя" Сергей Болдырева и директора "Инклюзивного клуба добровольцев" Алексея Транцева. Тогда было решено организовать культурный проект, адаптированный абсолютно для всех групп людей: с инвалидностью и без нее, умеющих танцевать и тех, кто боится показаться на публике нелепым.

Принять участие в инклюзивном бале может любой желающий. Для этого надо связаться с организаторами проекта (https://vk.com/ball_for_all), зарегистрироваться в качестве участника и, по желанию, посещать репетиции.

Занятия с педагогами бесплатные, встречи будут проходить еженедельно в течение месяца.

Участникам предстоит изучить тонкости полонеза, кадрили, польки, медленного и фигурного вальсов.

Мероприятие начнется в 16:00.