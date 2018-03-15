16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участникам форума "Россия - страна возможностей" рассказали о технологиях будущего В роддоме больницы им. Семашко прошел День открытых дверей Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение На голосование по склону на площади Славы вынесут два варианта

Общество

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1785
Версия для печати

Несмотря на холодную погоду, которая держится в Самарской области, зимний период в целом оказался по температурному режиме выше нормы на 1°С, сообщила начальник самарского Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова.

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель
Фото: samara.onfoot.ru

В декабре температура воздуха была на 2,5°С выше нормы, в январе - в пределах нормы, а в феврале - ниже нормы на 1°С. Осадков выпало меньше нормы - 89%.

В начале марта температура в среднем за 10 дней составила  -13,3°С, это на 5,7°С ниже нормы. В прошлом году в то же время она была на 5°С выше нормы. По словам Людмилы Ануровой, более холодное начала марта отмечалось всего дважды за весь период наблюдений, то есть с 1930 года. В 1933 г. столбик термометра опускался до  -17,5°С, в 1955 г. - до  -18,3°С.

В последние четыре дня среднесуточная температура воздуха была ниже нормы от 6,9°С до 11-14°С. В этот период среднесуточная температура воздуха должна быть в пределах  -5... -7°С, а фактически она составляла от  -10 до  -14°С.

По предварительному прогнозу на апрель, температурный режим ожидается в пределах нормы, а осадков выпадет больше нормы.

В ближайшие дни погода ожидается неустойчивая: солнечная погода будет чередоваться с облачной, будет выпадать снег и мокрый снег.

Сегодня ночью температура воздуха составит  -7... -12°С, днем в пятницу, 16 марта  -4... +1°С. Ожидается небольшой и умеренный снег и усиление ветра.

"До 22 марта периодически будет ветреная погода, - говорит Людмила Анурова. - Уже завтра мы ожидаем усиление ветра местами по области до 15-18 метров в секунду. С небольшими перерывами будет идти снег и мокрый снег. Ночные температуры воздуха составят от  -5...-12°С ночью до 0... -7°С днем. В отдельные ночи при прояснениях будет до  -15... -16°С. А дневные температуры станут более комфортными".

В субботу, 17 марта, ночью пройдет небольшой и умеренный снег. Температура воздуха составит  -9… -14°C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -2… -7°C. Ветер неустойчивый слабый.

В воскресенье, 18 марта, ночью ожидается небольшой и умеренный снег. Столбик термометра опустится от  -7 до -12°C. Днем пройдет снег и мокрый снег, местами сильный. Температура воздуха поднимется от  -5 до 0°C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

Фото на сайте

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей"

Интерактивная выставка "Открытый космос"

Интерактивная выставка "Открытый космос"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1